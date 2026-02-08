بازداشت مرد هزار چهره در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سامع خورشاد بیان داشت: در پی وقوع جنایت هولناک با انتقال پیرزنی ۷۲ ساله به مرکز درمانی که از نواحی مختلف بدن دچار جراحات شدید شده بود و نجات وی از مرگ حتمی، موضوع در دستور کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی رد مردی حدوداً ۵۱ ساله را در این پرونده شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران، اظهار کرد: ماموران در ادامه تحقیقات از مالباخته با شناسایی مخفیگاه متهم این فرد را دستگیر و در بازجویی های فنی دریافتند، این مرد با جعل عناوین دولتی و نظامی، پس از جلب اعتماد این پیرزن، وی را به عقد موقت خود درآورد و پس از آن آدم ربایی و حبس غیرقانونی این زن، اقدام به اخاذی و سرقت طلاجات و اموال قیمتی وی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کرده است.

سرهنگ خورشاد، افزود: متهم پس از سرقت و اخاذی اموال پیرزن و انتقال وی به جنگل با بستن دست و پای شاکیه با ایجاد جراحات عمیق در بدن وی قصد کشتن و قتل وی را داشته که با نجات این زن، شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.