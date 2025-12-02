  1. جامعه
ادعای رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی

قوه قضاییه اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ادعای دخالت در پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر صحت ندارد و این پرونده مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: اخیراً برخی جریان‌های خبری که با همراهی رسانه‌های ضد انقلاب نیز ادامه یافته است، مدعی شده‌اند در پرونده‌ای مربوط به اختلاف بین دانشجویان ایرانی و لبنانی در دانشگاه خواجه نصیر، با یک تماس تلفنی قاضی دادگاه و رأی پرونده تغییر کرده است.

پیگیری ماجرا از دادستانی تهران نشان می‌دهد که اختلاف بین ۳ دانشجوی ایرانی و ۳ دانشجوی لبنانی رخ داده که در پی آن شکایتی در مرجع قضائی ثبت می‌شود.

در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده ۲ دانشجوی ایرانی رضایت خود را اعلام می‌کنند. در ادامه رسیدگی به پرونده یک دانشجوی ایرانی که شاکی پرونده بوده و ۳ دانشجوی لبنانی برای انجام تحقیقات به دادسرا دعوت می‌شوند.

در زمان مراجعه به دادسرا، دانشجوی ایرانی اعلام می‌کند که در ازای دریافت مبلغ ۲۵ میلیون تومان رضایت می‌دهد. این دانشجو با دریافت ۲۵ میلیون تومان رضایت خود را اعلام و پرونده بسته می‌شود.

ادعاهای مطرح شده بر عدم احضار دانشجویان لبنانی و تغییر قاضی صحت ندارد و این پرونده با رضایت دانشجوی ایرانی به عنوان شاکی خصوصی و در ازای دریافت مبلغی مختومه شده است.

