آزادی یک زندانی مالی پس از ۱۱ سال حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان تهران به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضائی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

همچنین در این برنامه دادستان تهران از طریق گفت‌وگوی تلفنی با سرپرستان برخی نواحی دادسرا دستورات مقتضی در جهت حل مشکلات مراجعین صادر کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه خانواده یکی از مددجویانی که به دلیل بدهی مالی ۱۱ سال در زندان به سر می‌برد با شرکت در یکی از ملاقات‌های مردمی و با بیان اینکه وضعیت مالی خوبی ندارند و توان پرداخت بدهی خود را ندارند، دادستان تهران با صدور دستورات مقتضی و پیگیری موضوع توسط معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها و کمک خیرین و همچنین حضور شاکی پرونده در جلسه ملاقات مردمی امروز و گذشت ۵۰ درصد از طلب خود زمینه آزادی این زندانی بعد از ۱۱ سال فراهم و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

ضمناً در پرونده دیگری یکی از زندانیان ورزشکار که به دلیل بدهی مالی ۴ میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برد با پیگیری دادستان تهران و صدور دستورات لازم و برگزاری جشن گلریزان توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی مبلغ یک میلیارد تومان جمعآوری و همچنین گذشت شاکی پرونده از ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از طلب خود، همچنین فراهم کردن مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان توسط خانواده محکوم علیه، آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

گفتنی است هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره‌گشایی از کار مردم می‌باشد و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفت‌وگو کنند.