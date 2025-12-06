  1. استانها
وقوع ۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۴ نفر جان باختند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از وقوع چهار حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت:این حوادث در مجموع جان چهار نفر را گرفت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی یک هفته گذشته ۹ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: در مجموع این حوادث مصدومیت ۳۳ نفر را رقم زده است.

وی با بیان اینکه چهار مورد از حوادث واژگونی خودرو بوده است، افزود: دو مورد انحراف سواری‌ها و سه مورد برخورد دو خودرو با یکدیگر رخ داده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مهمترین حادثه رانندگی مربوط به برخورد تارا حاوی خانواده معاون رئیس جمهور و کامیون در محور شریف آباد به ایوانکی بود، ابراز داشت: همسر و دو فرزند ایشان طی حادثه جان باختند.

درخشان با بیان اینکه دیگر فوتی حوادث رانندگی واژگونی سمند سورن کیلومتر ۸۶ محور میامی به سبزوار بود، تصریح کرد: به یک کشته و چهار مصدوم حادثه خدمات لازم ارائه شد.

وی با بیان اینکه دیگر حادثه مهم رانندگی به لحاظ تعداد مصدومان مربوط به تصادف تیگو پنج و پراید و واژگونی تیگو پنج کیلومتر ۵۷ محور شاهرود به آزادشهر بود، افزود: ۷ مصدوم در این حادثه مصدوم شدند.

