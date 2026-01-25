به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم، صبح یکشنبه در قرارگاه خبری فجر، با اشاره به شیوه‌های خبرسازی جریان‌های معاند اظهار کرد: برخی رسانه‌ها با «تنظیم خبر مغرضانه» تلاش می‌کنند حضور میلیونی مردم در مناسبت‌های انقلابی را به چند هزار یا حتی چند ده نفر تقلیل دهند، در حالی که تجمع‌های محدود ضدانقلاب در خارج از کشور به‌طور گسترده پوشش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه سانسور این حجم از جمعیت در عرف رسانه‌ای جهان اقدامی غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود، افزود: رسانه‌هایی که خود را مدعی اخلاق و حرفه‌ای‌گری می‌دانند، در موضوع ایران از استانداردهای دوگانه استفاده می‌کنند و با نادیده‌انگاری مطلق یا کوچک‌سازی تحقیرآمیز، دستاوردهای بزرگ ملی را پوشش نمی‌دهند.

دیلم هدف اصلی این عملیات رسانه‌ای را القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی و در سطحی عمیق‌تر، ناکارآمد جلوه دادن دین عنوان کرد و گفت: دشمن با تاکتیک‌های پیچیده و چندلایه، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان را هدف قرار داده تا میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند.

رئیس کمیته مذاهب اسلامی گلستان، راهپیمایی ۲۲ بهمن را نماد واقعی مردم‌سالاری دینی دانست وگفت: این حضور گسترده مردمی، بسیاری از فضاسازی‌ها و فشارهای یک‌ساله داخلی و خارجی را خنثی می‌کند و پس از آن، ادبیات دشمنان نسبت به جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌های داخلی در این میدان افزود: امروز با شکافی جدی میان حجم واقعی اقدامات و دستاوردهای کشور و تصویری که در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته مواجه هستیم و پر کردن این خلأ، وظیفه‌ای خطیر و مصداق روشن جهاد تبیین است.

دیلم خاطرنشان کرد: قرارگاه خبری فجر با هدف مقابله با تحریف، خبرسازی و وارونه‌نمایی واقعیت‌ها شکل گرفته و می‌تواند با روایت دقیق، امیدآفرین و مسئولانه، اعتماد عمومی و امید به آینده را در جامعه تقویت کند.

رئیس کمیته مذاهب اسلامی استان گلستان، دهه فجر را فرصتی راهبردی برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت پیوند مردم با نظام دانست و تأکید کرد: دهه فجر نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید به صحنه‌ای برای تبیین اقدامات واقعی، امیدآفرینی و پاسخ فعال به جنگ رسانه‌ای دشمن تبدیل شود.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌ها و کمیته‌های دهه فجر گفت: مدیران و نهادها پیش از ارائه گزارش، باید اقدامات قابل گزارش و ملموس برای مردم انجام دهند و با برنامه‌ریزی دقیق، فعالیت‌های دهه فجر را به‌گونه‌ای طراحی کنند که اثر آن به‌طور مستقیم در زندگی و ذهن جامعه احساس شود.

دیلم با اشاره به نقش رسانه‌ها در دهه فجر تصریح کرد: امروز شکاف میان حجم واقعی دستاوردهای کشور و تصویری که در ذهن به‌ویژه نسل نوجوان و جوان شکل گرفته، یک چالش جدی است و رسانه‌ها وظیفه دارند با روایت دقیق، صادقانه و امیدبخش، این خلأ را پر کرده و سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کنند.