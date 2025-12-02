سرقت درِ تاریخی مسجد جامع خوزان؛میراث فرهنگی ورود کرد

منصور جعفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز رسیدگی فوری این اداره به سرقت درِ تاریخی مسجد جامع خوزان خبر داد و اظهار کرد: به محض دریافت گزارش هیئت‌امنای مسجد، مبنی بر سرقت این درِ ارزشمند توسط افراد ناشناس، نیروهای یگان حفاظت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات مستندسازی، صورت‌جلسه و بررسی میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه صحنه سرقت توسط کارشناسان یگان حفاظت از زوایای مختلف ثبت و بررسی شده و اطلاعات اولیه برای تشکیل پرونده به‌دقت جمع‌آوری شده است، افزود: در همان ساعات اولیه با هماهنگی مقام قضائی، اداره آگاهی و پلیس اطلاعات شهرستان، شکوائیه رسمی تنظیم و مستندات اولیه برای پیگیری قضائی ارسال شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی خمینی‌شهر با اشاره به ارزش تاریخی این در و اهمیت آن در بافت قدیمی روستای خوزان گفت: آثار تاریخی روستاها، بخشی از حافظه فرهنگی منطقه هستند و هرگونه دست‌درازی به آن‌ها نه‌تنها تخریب یک شیء، بلکه آسیب به هویت تاریخی است. به همین دلیل پرونده با اولویت ویژه در حال پیگیری است.

جعفرپور ادامه داد: هم‌اکنون روند رصد اطلاعات، بررسی سرنخ‌ها و تطبیق داده‌های به‌دست‌آمده توسط نیروهای انتظامی و کارشناسان میراث‌فرهنگی با جدیت ادامه دارد و تا زمان شناسایی و دستگیری سارقان این اقدامات متوقف نخواهد شد.

وی تصریح کرد: اداره میراث‌فرهنگی خمینی‌شهر در کنار مجموعه قضائی و انتظامی تمامی ظرفیت‌های موجود خود را برای رسیدگی سریع به کار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خمینی‌شهر همچنین از همکاری اهالی محلی و هیئت‌امنای مسجد در ارائه اطلاعات اولیه قدردانی کرد و افزود: حفظ آثار تاریخی تنها با مشارکت مردم و حساسیت اجتماعی ممکن است؛ همین همراهی باعث شده روند رسیدگی با سرعت بیشتری دنبال شود.

جعفرپور با تأکید بر اینکه بناها و اشیای تاریخی همواره در معرض تهدیدهای مختلف قرار دارند گفت: سرقت، تخریب، قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی آثار تاریخی از مهم‌ترین تهدیدهای میراث فرهنگی است و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان در همکاری با یگان حفاظت به‌طور مستمر پایش‌های دوره‌ای و اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهد.