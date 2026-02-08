به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الحسین اردن در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ روز سه شنبه ۲۱ بهمن و از ساعت ۱۷:۱۵ با قضاوت قاسم مطر علی الحاتمی از عمان و در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی امارات رو در روی هم قرار می گیرند.

رسانه «almamlakatv» اردن خبر داد؛ تیم فوتبال الحسین از عمان عازم شهر دبی در امارات متحده عربی شد تا روز سه‌شنبه آینده به مصاف تیم استقلال ایران برود.

تیم الحسین با هدایت «نی فرانکو» مربی برزیلی، تمرین می‌کند و این مربی امیدوار است شاگردانش در دیدار سه‌شنبه نتیجه‌ای مثبت کسب کنند تا راه برای دیدار برگشت در امان (پایتخت اردن) هموار شود.

لازم به ذکر است که اعضای تیم فوتبال استقلال هم قرار بود صبح امروز راهی کشور امارات شوند که تا لحظه نگارش این خبر هنوز آبی ها اعزام نشده اند و انتظار می رود تا در ساعات آینده به شهر دبی سفر کنند. قرار است استقلالی ها اردویی را در شهر دبی داشته باشند و برای دیدار برگشت از امارات مستقیما راهی اردن شوند.