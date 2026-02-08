ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حضور فعال در بازارهای مختلف و دیپلماسی اقتصادی، اظهار کرد: برای شروع عملیات اقتصادی و گردشگری، ضرورت داشت برخی مناطق و ظرفیتها مورد توجه قرار گیرند تا از تمامی پتانسیلهای استان بهرهبرداری شود.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی استان در حوزه گردشگری، عدم پیوستگی و هماهنگی بین طرحهاست. هدف ما این است که گردشگران در استان مدت بیشتری بمانند و از ظرفیتهای متنوع چهارگوشه استان بهرهمند شوند.
معاون سیاسی استاندار با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایهگذاریها به شهرستانهای مختلف گفت: با طراحی یک طرح جامع و نظاممند، میتوان سرمایهگذاریها را هدفمند و توسعه را در تمام شهرستانها به شکل همگن پیش برد.
وی ظرفیتهای شمال و جنوب استان را بینظیر توصیف کرد و افزود: گردشگری ورزشی، سلامت، غذایی و صنایع دستی استان فرصتهای بزرگی برای توسعه دارد. برگزاری جشنوارههای محلی و ملی و مسابقات ورزشی از جمله فعالیتهایی است که میتواند موجب جذب بیشتر گردشگر شود.
معاون استاندار در ادامه بر اهمیت تعامل با وزارتخانهها برای بازآفرینی شهری و حفاظت از بافتهای تاریخی تأکید کرد و گفت: با همافزایی و همکاری مسئولان، بسیاری از مشکلات تملک، بازگشایی معابر و ساماندهی بافتهای تاریخی قابل حل است.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اشرافیت کامل به ظرفیتها و قابلیتهای استان، هدایت سرمایهگذاری هدفمند و ایجاد زنجیره ارزش در گردشگری میتواند جهش بزرگی برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اردبیل ایجاد کند.
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