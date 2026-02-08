برگزاری ۶۰ ویژه برنامه دهه فجر توسط سپاه دامغان

سرهنگ احمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ۶۰ ویژه برنامه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مجموعه سپاه شهرستان دامغان خبر داد و ابراز کرد: افتتاح پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار شهرستان در زمره این پروژه ها است.

وی با بیان اینکه در طول ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی شاهد برگزاری رویداد از مقتل تا مزار ویژه دانش آموزان دامغان بودیم، افزود: این ویژه برنامه در گلزار شهدای دامغان و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از مجاهدت های شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

فرمانده سپاه دامغان گفت: برگزاری یادواره شهدای والفجر ۸ و همچنین شهدای انقلاب اسلامی در مسجد قدس این شهرستان در زمره دیگر برنامه های شاخص دهه فجر انقلاب اسلامی است.

حسین پور با بیان اینکه در این ایام همچنین ۱۵ سری جهیزیه در بین خانواده های نیازمند شهرستان دامغان توزیع می شود، بیان کرد: اردوهای جهادی محرومیت زدایی در روستاهای محروم شهرستان دامغان از دیگر برنامه های ایام دهه فجر انقلاب اسلامی است.

وی همچنین از اجرای برنامه های فرهنگی و تبیینی با رویکرد آگاهی بخشی به نسل جوان درباره انقلاب اسلامی در طول ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در شهرستان دامغان خبر داد.