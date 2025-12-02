  1. استانها
فردا همه بناهای تاریخی اصفهان به‌دلیل آلودگی هوا تعطیل می‌شود

اصفهان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: به‌دلیل تداوم آلودگی هوا و برای حفظ سلامت شهروندان و گردشگران، تمامی بناهای تاریخی استان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر تعطیل خواهد بود.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تصمیم جدید این اداره‌کل درباره فعالیت اماکن تاریخی، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده درباره شرایط ناسالم و پایدار جوی و همچنین ضرورت قطع زنجیره شیوع آنفلوانزا، همه بناهای تاریخی و اماکن تحت پوشش اداره‌کل در سراسر استان فردا، چهارشنبه ۱۲ آذرماه، تعطیل خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و گردشگران در اولویت برنامه‌های میراث‌فرهنگی قرار دارد افزود: این اقدام در هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس شاخص‌های آلودگی هوا اتخاذ شده است و تا زمان بهبود وضعیت جوی و کاهش آلاینده‌ها، محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: به‌محض بازگشت شرایط جوی به وضعیت قابل‌قبول، فعالیت اماکن تاریخی اطلاع‌رسانی و از سر گرفته خواهد شد.

