امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تصمیم جدید این اداره‌کل درباره فعالیت اماکن تاریخی، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده درباره شرایط ناسالم و پایدار جوی و همچنین ضرورت قطع زنجیره شیوع آنفلوانزا، همه بناهای تاریخی و اماکن تحت پوشش اداره‌کل در سراسر استان فردا، چهارشنبه ۱۲ آذرماه، تعطیل خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و گردشگران در اولویت برنامه‌های میراث‌فرهنگی قرار دارد افزود: این اقدام در هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و بر اساس شاخص‌های آلودگی هوا اتخاذ شده است و تا زمان بهبود وضعیت جوی و کاهش آلاینده‌ها، محدودیت‌ها ادامه خواهد یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: به‌محض بازگشت شرایط جوی به وضعیت قابل‌قبول، فعالیت اماکن تاریخی اطلاع‌رسانی و از سر گرفته خواهد شد.