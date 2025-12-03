به گزارش خبرنگار مهر، سمانه سلطانی پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در میراث فرهنگی استان سمنان بیان کرد: هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی استان سمنان با بررسی ۹۱ اثر از سراسر استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه از مجموع آثار ارائه‌شده، ۴۸ اثر مورد تأیید داوران قرار گرفت و برای دریافت مهر اصالت ملی انتخاب شد، افزود: این آثار در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی تولید شده‌اند و هرکدام بیانگر بخشی از هویت هنری مناطق مختلف استان هستند.

معاون میراث فرهنگی استان سمنان همچنین با اشاره به روند موفقیت هنرمندان استان در دوره‌های گذشته اظهار کرد: پیش از این در هفت دوره داوری مهر اصالت، ۸۷ اثر از هنرمندان استان سمنان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند و تاکنون هشت اثر نیز مهر اصالت یونسکو دریافت کرده‌اند.

سلطانی پور با بیان اینکه حضور پررنگ هنرمندان استان در فرآیندهای داوری ملی و بین‌المللی نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی سمنان و استمرار خلاقیت و اصالت در آثار تولیدی است گفت: این روند می‌تواند نقش مهمی در توسعه بازار، ارتقای کیفیت و افزایش شناخته‌شدن محصولات هنری استان در سطح کشور و جهان داشته باشد.