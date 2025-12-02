  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

آغاز دور جدید طرح‌ «من شهردارم» در منطقه ۱۱ تهران

آغاز دور جدید طرح‌ «من شهردارم» در منطقه ۱۱ تهران

شهردار منطقه ۱۱ تهران با اعلام آغاز دور جدید «طرح من شهردارم» از شهروندان خواست با ثبت ایده‌ها و پیشنهادهای خود، در تصمیم‌گیری‌های شهری نقش مؤثرتری ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه مسیر توسعه شهری بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از آغاز چهارمین دوره «طرح من شهر دارم» خبر داد.

وی شعار امسال این طرح را بیایید با هم تصمیم بگیریم» عنوان کرد و گفت این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت مشارکت شهروندان در شکل‌گیری برنامه‌ها و پروژه‌های شهری است.

قمی با اشاره به روند روبه رشد این طرح طی دوره‌های گذشته افزود: افزایش مشارکت شهروندان باعث شد پروژه‌ها به شکل ملموس‌تری با نیازهای محلات همسو شود و مدیریت شهری بتواند با دقت بیشتری برای ارتقای کیفیت زندگی برنامه‌ریزی کند.

به گفته وی، شهروندان منطقه ۱۱ می‌توانند از ۱۰ آذرماه با مراجعه به سامانه «من شهر دارم» به نشانی manshahrdaram.tehran.ir ایده‌ها، مشکلات محلی، پیشنهادهای زیرساختی و طرح‌های خلاقانه خود را در حوزه‌های مختلف شهری ثبت کنند.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: این طرح فرصتی است برای اینکه مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و تصمیم‌ها از دل محله و بر اساس نیازهای واقعی ساکنان اتخاذ می‌گردد.

قمی از همه شهروندان خواست در این دوره مشارکت فعال‌تری داشته باشند تا مدیریت شهری بتواند مسیر بهبود سرانه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی محلات را با همراهی مردم ادامه دهد.

کد خبر 6675610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد اشرفی US ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      سلام وقت بخیر من ساکن کوچه موسیوند بن بست نور دانش هستم با اینکه محل سکونت ما نزدیک شهرداری هست ولی متاسفانه اصلا رسیدگی نمیکنید به کوچه ما کوچه موسیوند همچنان ازین جوبای قدیمی داره و زمانی ک ما با ماشین رد میشیم خیلی اذیت میشیم و در طولانی مدت باعث خرابی تعلیق خودرو میشود و تیر برق هایی که گزاشته شده معمولا در وسط کوچه گزاشته شده و عبور از کوچه ها در کوچه موسیوند به سختی انجام میشه و در شب ها که اصلا تیر برق ها نور ندارن و کوچه بسیار تاریک هست و در تمامی کوچه های موسیوند اگر شب ساعت ۱۸ رد بشید
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مزخرف ترین طرح هست که پول بیت المال رو هدر میدن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها