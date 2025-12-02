آغاز دور جدید طرح‌ «من شهردارم» در منطقه ۱۱ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه مسیر توسعه شهری بدون همراهی مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از آغاز چهارمین دوره «طرح من شهر دارم» خبر داد.

وی شعار امسال این طرح را بیایید با هم تصمیم بگیریم» عنوان کرد و گفت این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت مشارکت شهروندان در شکل‌گیری برنامه‌ها و پروژه‌های شهری است.

قمی با اشاره به روند روبه رشد این طرح طی دوره‌های گذشته افزود: افزایش مشارکت شهروندان باعث شد پروژه‌ها به شکل ملموس‌تری با نیازهای محلات همسو شود و مدیریت شهری بتواند با دقت بیشتری برای ارتقای کیفیت زندگی برنامه‌ریزی کند.

به گفته وی، شهروندان منطقه ۱۱ می‌توانند از ۱۰ آذرماه با مراجعه به سامانه «من شهر دارم» به نشانی manshahrdaram.tehran.ir ایده‌ها، مشکلات محلی، پیشنهادهای زیرساختی و طرح‌های خلاقانه خود را در حوزه‌های مختلف شهری ثبت کنند.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: این طرح فرصتی است برای اینکه مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود و تصمیم‌ها از دل محله و بر اساس نیازهای واقعی ساکنان اتخاذ می‌گردد.

قمی از همه شهروندان خواست در این دوره مشارکت فعال‌تری داشته باشند تا مدیریت شهری بتواند مسیر بهبود سرانه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی محلات را با همراهی مردم ادامه دهد.