دیدار مردمی شهردار منطقه ۱۱ تهران با اهالی محله قلمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران به همراه مدیران شهری، در ادامه سلسله جلسات ارتباط مستقیم با شهروندان، با حضور در مسجد امام سجاد (ع) واقع در ناحیه ۲، پای سخنان و مطالبات اهالی محله نشست.

این دیدار با هدف شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها، پیشنهادها و مسائل مردمی برگزار شد. در جریان نشست، شهروندان و کسبه محله به بیان مشکلات خود در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی، صدور مجوز، رفع پلمب، تقسیط عوارض، خدمات شهری، فضای سبز، نظافت معابر و نیز موضوعات عمرانی همچون تعویض کفپوش و مرمت آسفالت معابر پرداختند.

شهردار منطقه پس از شنیدن درخواست‌ها، دستور رسیدگی فوری به برخی از موارد مطرح‌شده را صادر کرد و به همراه مدیران اجرایی از نقاط مختلف محله بازدید میدانی به عمل آورد تا از نزدیک در جریان وضعیت و نیازهای اهالی قرار گیرد.

مهدی قمی در پایان این دیدار با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، اظهار داشت: نظرات و پیشنهادهای مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای بهبود کیفیت زندگی در محلات است و تلاش می‌کنیم با همکاری و همدلی، مسائل منطقه را به شکل مطلوب‌تری برطرف کنیم.

این دیدارها در راستای تقویت ارتباط دوسویه میان مدیریت شهری و شهروندان و تحقق شعار «شهروندمداری» در منطقه ۱۱ برگزار می‌شود.