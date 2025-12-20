مشارکت گسترده شهروندان منطقه ۱۱ در «من شهردارم۴»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران از اجرای جدی و گسترده طرح «من شهر دارم ۴» در این منطقه خبر داد و گفت: مشارکت فعال شهروندان، سفیران محلی و محلات ۱۷ گانه، این طرح را به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های شهری تبدیل کرده است.

شهردار منطقه ۱۱، در پنجمین جلسه طرح «من شهر دارم ۴» با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: طرح من شهر دارم در منطقه ۱۱ با حضور ۲۸۰ سفیر فعال در حال اجراست و استفاده از ظرفیت سرای محلات و محلات ۱۷ گانه منطقه به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش محوری شهروندان در این طرح افزود: تاکنون ۱۶۴ پروژه در قالب طرح من شهر دارم توسط مردم منطقه ۱۱ ثبت شده و شهروندان با رأی مستقیم، در انتخاب و اولویت‌بندی این پروژه‌ها مشارکت می‌کنند.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به استقبال چشمگیر شهروندان گفت: مجموع آرای ثبت‌شده در این طرح تا امروز به ۱۶ هزار و ۹۹۰ رأی رسیده که نشان‌دهنده اعتماد و همراهی ارزشمند مردم با این فرآیند مشارکتی است.

قمی در پایان با اشاره به نقش سفیران محلی تصریح کرد: موضوع پشتیبانی و حمایت از سفیران من شهر دارم به‌طور جدی در منطقه ۱۱ در حال پیگیری است و این طرح با قوت و تا آخرین روز اجرا، با جدیت در منطقه ادامه خواهد داشت.