به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان با اشاره به اهمیت رعایت اصول بی‌طرفی، سلامت و امنیت در انتخابات، اظهار کرد: تمام تلاش ستاد انتخابات باید در جهت ایجاد محیطی رقابتی، امن و عادلانه برای همه نامزدها باشد.

وی فلسفه تشکیل ستاد انتخابات را برنامه‌ریزی دقیق برای تمامی مراحل برشمرد و افزود: لازم است برای هر بخش از فرآیند انتخابات سناریونویسی انجام شود، مشکلات احتمالی شناسایی و راهکارهای لازم پیش‌بینی شود.

سجادی با اشاره به اینکه انتخابات پیش‌رو به صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: بسترهای لازم در حال آماده‌سازی است و ایرادات مشکلات دوره‌های گذشته باید به طور کامل رفع شود.

فرماندار سنندج ثبت‌نام نامزدها را نخستین مرحله مهم انتخابات دانست و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین تشکیل هیأت اجرایی را پیام آغاز انتخابات خواند و افزود: ترکیب هیأت اجرایی باید عصاره‌ای از همه اقشار جامعه باشد؛ افرادی سالم، خوش‌نام، مورد اعتماد مردم و منتخب شهر و بخش‌ها.

سجادی درباره تعامل با هیأت نظارت گفت: همفکری و تعامل کامل با هیأت نظارت در تمام مراحل انتخابات وجود خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه وجودی شوراها تأکید کرد: ذات شورا، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری و روستایی است و نباید به دلیل عملکرد نامناسب عده‌ای معدود، این نهاد مهم اجتماعی تضعیف یا تخریب شود.

فرماندار سنندج در پایان با بیان ضرورت تهیه «نقشه راه انتخابات» افزود: تجربه‌های دوره‌های قبل، نقاط ضعف و قوت و جمع‌بندی عملکرد ادوار گذشته باید مبنای برنامه‌ریزی جدید قرار گیرد تا انتخاباتی سالم، رقابتی و در شأن مردم سنندج برگزار شود.