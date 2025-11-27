  1. اقتصاد
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۹

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ثمربخش بودن مذاکرات در مسکو

وزیر جهادکشاورزی نتایج سفر دو روزه به مسکو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این دیدار راهکارهای توسعه روابط در چارچوب معاهده جامع راهبردی امضاشده در سفر دی‌ماه ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور به مسکو بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه پنجشنبه قبل از ترک مسکو با اشاره به دیدار دوجانبه با اوکسانا لوت وزیر کشاورزی روسیه گفت: به دنبال امضای این معاهده، جلساتی را با وزیر کشاورزی روسیه داشتیم و مواردی را طرفین تعهد کرده بودند که پیگیری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ملاقات روز جاری با وزیر کشاورزی روسیه، اسناد همکاری‌ها را مرور کردیم.

وی اظهار داشت: در خصوص موضوعات قرنطینه دامی، گفت‌وگوهای خوبی داشتیم تا به نکات مشترک فنی دست یابیم و به دنبال آن در فرایند صادرات و واردات با کشور روسیه، موانعی از نظر قرنطینه وجود نداشته باشد.

نوری قزلجه گفت: در این دیدار همچنین درباره توسعه همکاری‌های فنی، تحقیقات و آموزش در حوزه کشاورزی گفت‌وگوهای خوبی داشتیم و قرار شد که ایستگاه‌های تحقیقاتی با مشارکت دو کشور ایجاد شود.

وی با بیان اینکه همکاری‌ها در چارچوب گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای، محور دیگر مذاکرات با طرف روسی بود، افزود: در این مذاکرات درباره جذب سرمایه‌گذاری‌های گروه بریکس که زمینه آنها در کشور ما وجود دارد، گفت‌وگو شد و در مجموع می‌توان گفت که گفت‌وگوی خوب و مفیدی صورت گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی درباره دیدار دوجانبه با وزیر جهاد کشاورزی قزاقستان در مسکو نیز گفت: با توجه به اینکه مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور با وزارت جهاد کشاورزی است، جلسه خوبی با این مقام قزاقستان داشتیم.

وی افزود: توسعه کشاورزی فراسرزمینی برای اشخاص ایرانی از نکات مورد توجه طرف قزاق در این دیدار بود.

نوری قزلجه گفت: وزیر کشاورزی قزاقستان همچنین ضمن تأکید بر توسعه مبادلات تجاری دو کشور، ابراز علاقه کرد که از کریدورهای ایران برای افزایش صادرات خود استفاده کند.

وی ادامه داد: در این دیدار درباره امکان سرمایه‌گذاری قزاقستان در بنادر جنوبی ایران و انجام صادرات محصولات گفت‌وگو شد.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در جلسه روز پنجشنبه با نمایندگان شرکت‌های بزرگ روسی فعال در حوزه غلات و روغن، آنها موانع و مشکلات خود در تجارت دوجانبه را مطرح کردند.

وی افزود: در این جلسه، بسترسازی صورت گرفته برای فعالیت این شرکت‌ها در ایران با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی واحدهای فرآوری غلات و روغن در ایران تشریح شد.

نوری قزلجه گفت: فعال‌سازی این ظرفیت به حجم قابل توجهی از کالا نیاز دارد که زمینه‌های تأمین آن در گفت‌وگو با شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفت و علاوه بر این، دیدارهای دیگری داشتیم که به توسعه و تعمیق روابط ایران و روسیه کمک می‌کند.

