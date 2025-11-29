به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طلایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در دولت چهاردهم اظهار کرد: آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی با یک ریل‌گذاری صحیح در مسیر پیشرفت قرار دارد. رشد اقتصادی، کاهش واردات و افزایش صادرات، همگی نتیجه تلاش کشاورزان، بازرگانان و فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به نقش تعاون روستایی در حمایت از کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی افزود: در حوزه تعاون روستایی بیش از ۸۴۰۰ تشکل فعال هستند و از شهریور سال گذشته تاکنون بیش از ۸۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شده است. همچنین بیش از ۹.۵ میلیون تن خرید توافقی و حمایتی انجام شده و بیش از ۳۰۰ روستابازار ایجاد شده است. هدف این است که تا پایان دولت این رقم به ۳ هزار روستا بازار برسد.

طلایی یادآور شد: نخست اینکه محصولات کشاورزی در زمان برداشت بسیار ارزان هستند و گرانی‌ها معمولاً به دلیل کمبود تولید یا عدم ذخیره‌سازی مناسب رخ می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش ضروری و سودآور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۴۰ واحد جدید با مشارکت بخش خصوصی و در قالب روش‌های مشارکتی راه‌اندازی شده و زیرساخت‌های موجود شامل انبارهای دیوارکشی‌شده، دارای سند، برق، آب و گاز می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا سرعت اجرای طرح‌ها افزایش یابد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین درباره تأمین سرمایه در گردش تأکید کرد: ما یا محصول را خودمان تأمین می‌کنیم و یا نقدینگی لازم را فراهم می‌کنیم. سال گذشته نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات ارزان‌قیمت به تشکل‌ها پرداخت شد و برای امسال نیز ظرفیت تا ۵ همت پایه‌گذاری شده است.