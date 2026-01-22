مصدومیت دو نگهبان دانشگاه بناب بخاطر نشتی گاز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه بر اثر نشت گاز ناشی از کپسول گاز در نگهبانی سایت جدید دانشگاه بناب دو نگهبان این دانشگاه دچار آتش سوزی شدند.

سوختگی نگهبانان حاد نبوده ولی به جهت شدت مشکلات تنفسی به بیمارستان سینا تبریز اعزام یکی از مصدومین بهبود یافته مرخص گردیده ولی یکی از مصدومین در بیمارستان بستری بوده و مداوا ادامه دارد.

سایت جدید دانشگاه بناب در مساحتی حدود ۴۰ هکتار در سه کیلومتری جاده بناب به تبربز واقع گردیده است.

براساس گزارش‌های دریافتی محل نگهبانی سایت جدید دانشگاه بناب دچار خساراتی شده است.