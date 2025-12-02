به گزارش خبرگزاری مهر، این پلتفرم به عنوان اولین تجربه دیجیتال در پروژه مجمع علمی قرآن آستان عباسی که از شش سال پیش در دانشگاه‌ها عراق آغاز شد، راه‌اندازی شده است.

مرکز قرآن کریم نجف، وابسته به مجمع، اولین جلسه این پلتفرم را در دانشکده علوم دانشگاه کوفه برگزار کرد.

سید فضل عباس، رئیس واحد فعالیت‌های قرآنی این مرکز، اظهار کرد: این جلسه با حضور بیش از ۶۵۰ دانشجوی دختر و پسر از دانشکده علوم دانشگاه کوفه و بخش‌های مجاور برگزار و با تلاوت قرآن توسط قاری حسین النعمانی آغاز شد.

وی افزود: پس از آن گفتگوی قرآنی با عنوان «کلیدهای قرآنی برای مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه‌ها» با ارائه شیخ زمان الحسناوی برگزار شد و مهند المیالی، مدیر مرکز قرآن نجف اداره این جلسه را بر عهده داشت.

عباس بیان کرد: برنامه‌های این پلتفرم براساس نظرسنجی‌های فوری و گفت‌وگوی مستقیم بین دانشجویان و سخنران و از طریق برنامه‌ای که در طول جلسه روی تلفن‌های شرکت‌کنندگان فعال می‌شود، اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد که موضوع گفتگوها بنا بر آرای دانشجویان و نظرات آنان انتخاب می‌شود و این مسئله تجربه‌ای تعاملی‌تر و مرتبط‌تر با علایق زندگی واقعی آنها را محقق می‌کند.

این پلتفرم با استقبال و تعامل گسترده دانشجویان دانشگاه کوفه و کادر آموزشی و اداری آن مواجه شد.

استقبال از این پلتفرم بیانگر تمایل جامعه دانشگاهی به مشارکت در ابتکارات قرآنی با هدف بصیرت‌افزایی و گفت‌وگوی مستقیم است.