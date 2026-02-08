سرطان سینه ؛ دشمنی دیرین اما قابل مهار

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیروانی فلوشیپ آنکولوژی زنان با بیان اینکه سرطان سینه یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ و میر ناشی از سرطان در بانوان سراسر جهان است، گفت: پزشکان و پژوهشگران حوزه سلامت اطمینان دارند که در صورت تشخیص زودهنگام این بیماری، فرد از شانس درمانی بالا و امید به بقای طولانی‌ مدت برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه «افزایش آگاهی بخشی عمومی» و «اجرای مستمر برنامه‌های غربالگری»، نقشی اساسی در کاهش عوارض و مرگ‌ و میر ناشی از این بیماری دارد، ادامه داد: علت دقیق سرطان پستان به ‌طور کامل ناشناخته است، اما شواهد علمی نشان می‌دهند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی، هورمونی و محیطی، در بروز آن نقش اساسی دارند که آگاهی از این عوامل برای افراد جامعه به‌ویژه بانوان، ضروری است.

شیروانی اضافه کرد: افزایش سن به‌ ویژه پس از ۵۰ سالگی، سابقه خانوادگی و وجود سابقه سرطان سینه یا تخمدان در بستگان درجه اول، سابقه قبلی ضایعات خوش‌خیم یا پیش‌سرطانی در پستان، شروع قاعدگی در سنین پایین (زیر ۱۲ سال) یا یائسگی در سنین بالا (بالاتر از ۵۵ سال) و همچنین، نداشتن سابقه بارداری یا نخستین بارداری در سنین بالاتر از ۳۰ سال، چاقی، کم‌تحرکی و فعالیت بدنی ناکافی، مصرف دخانیات و مصرف طولانی‌مدت برخی هورمون‌ها، از مهم‌ترین عوامل خطری هستند که شناسایی شده‌اند.

این فلوشیپ آنکولوژی زنان، وجود هرگونه تغییر غیرعادی در سینه‌ها را نیازمند بررسی فوری از سوی پزشک دانست و افزود: اگرچه این نشانه ها به معنای ابتلا به سرطان نیستند، اما نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند منجر به تأخیر در تشخیص و درمان شود.

نشانه های هشداردهنده سرطان پستان

شیروانی در خصوص نشانه های هشداردهنده سرطان سینه توضیح داد: وجود توده یا سفتی جدید در پستان یا زیر بغل، تغییر در اندازه، شکل یا ظاهر کلی پستان، تغییرات پوستی پستان مانند ایجاد فرورفتگی، قرمزی، یا ظاهر پوست پرتقالی، ترشح غیرطبیعی از نوک پستان به‌ویژه ترشحات خونی، فرورفتگی یا تغییر شکل نوک پستان نیز، از نشانه های این بیماری است.

این این فلوشیپ آنکولوژی زنان به برنامه جامع پیشگیری و کنترل سرطان سینه که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده اشاره کرد و توصیه داشت: تمامی بانوان بالای 30 سال از ظاهر طبیعی پستان‌های خود آگاه باشند و در صورت مشاهده هرگونه از نشانه های یاد شده، بلافاصله به نزدیکترین مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا معاینات بالینی از سوی پزشک، ماما یا مراقب سلامت آموزش‌دیده و در صورت نیاز، انجام ماموگرافی زیر نظر پزشک متخصص انجام شود.

وی با بیان اینکه درمان سرطان سینه، به مرحله بیماری، نوع تومور و وضعیت عمومی بیمار بستگی دارد، افزود: جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی، هورمون‌درمانی و درمان‌های هدفمند از روش های رایج درمانی هستند که تشخیص زودهنگام، امکان استفاده از درمان‌های کم‌تهاجمی‌تر، کاهش عوارض جانبی و دستیابی به نتایج درمانی مطلوب‌تر و بقای طولانی‌مدت را برای بیماران فراهم می‌آورد.

مؤثرترین راه برای کاهش بار سرطان پستان

شیروانی با اشاره به اینکه مؤثرترین راه برای کاهش بار سرطان سینه، نه تنها درمان، بلکه پیشگیری و تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری است و این امر به همراه اصلاح سبک زندگی، نقش حیاتی در کنترل و کاهش شیوع این بیماری دارد، عنوان کرد: سرطان پستان، اگرچه بیماری شایعی است، اما با افزایش آگاهی، انجام معاینه های منظم و پایبندی به برنامه کشوری غربالگری، قابل درمان و قابل کنترل است.

این فلوشیپ آنکولوژی زنان ضمن تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیری، از تمامی بانوان دعوت کرد تا با جدی گرفتن سلامت خود، گامی مؤثر در راستای کاهش شیوع این بیماری و ارتقاء سلامت عمومی جامعه بردارند.