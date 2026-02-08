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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

«نت زندگی» نواخته شد؛ بازنمایی هنر انقلاب با زبان موسیقی

«نت زندگی» نواخته شد؛ بازنمایی هنر انقلاب با زبان موسیقی

تهیه‌کننده «نت زندگی» بیان کرد که این برنامه تلاش می‌کند با تکیه بر موسیقی و سرودهای انقلابی، بخشی از هنر انقلاب اسلامی را در قالبی شنیداری و اثرگذار بازنمایی کند.

محمدحسین خسروجردی تهیه‌کننده برنامه «نت زندگی» رادیو صبا با اشاره به رویکرد این برنامه در ایام دهه مبارک فجر برای پرداختن به موسیقی و سرودهای خاطره‌انگیز به خبرنگار مهر گفت: رادیو می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، نقش مؤثری در حفظ و انتقال حافظه تاریخی و فرهنگی انقلاب ایفا کند.

وی با اشاره به رویکرد ویژه این برنامه در ایام دهه مبارک فجر بیان کرد: «نت زندگی» تلاش می‌کند با تکیه بر موسیقی و سرودهای انقلابی، بخشی از هنر انقلاب اسلامی را در قالبی شنیداری و اثرگذار بازنمایی کند؛ هنری که ریشه در خاطره جمعی مردم دارد و همچنان زنده و الهام‌بخش است.

خسروجردی با بیان اینکه موسیقی یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال مفاهیم فرهنگی و تاریخی در رادیو است، عنوان کرد: در دهه فجر، موسیقی‌های انقلابی تنها یک قطعه صوتی نیستند، بلکه روایتگر روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران‌ هستند. این آثار، احساس همبستگی، امید و وحدت را در میان نسل‌های مختلف زنده می‌کنند و نقش مهمی در بازخوانی هنر انقلاب دارند.

تهیه‌کننده «نت زندگی» درباره محورهای برنامه توضیح داد: تمرکز ویژه برنامه در این ایام بر سرودها و ترانه‌های خاطره‌انگیز انقلابی است؛ آثاری که در شکل‌گیری هویت فرهنگی انقلاب نقش داشته‌اند و امروز هم می‌توانند نسل جوان را با زبان هنر و موسیقی به آن دوران پیوند بزنند.

وی همچنین به بازخوردهای مخاطبان اشاره کرد و گفت: پیام‌ها و همراهی شنوندگان نشان می‌دهد که موسیقی انقلابی هنوز هم ظرفیت ایجاد همدلی و گفتگوی عاطفی میان مردم را دارد. این همان کارکردی است که ما از هنر انقلاب در رادیو انتظار داریم.

برنامه «نت زندگی» هر روز ساعت ۱۰:۳۰ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای حمید پارسا از رادیو صبا پخش می‌شود و در ایام دهه مبارک فجر، با نگاهی موسیقی‌محور، تلاش دارد روایتگر بخشی از هنر، خاطره و هویت انقلاب اسلامی برای مخاطبان باشد.

کد مطلب 6742400
عطیه موذن

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