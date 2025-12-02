رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی استان از زمان آغاز فعالیت تاکنون ۶۷ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۹۵۰ میلیون دلار صادر کرده و ۷۳ درصد این مجوزها فعال هستند.
وی افزود: ارزش سرمایهگذاریهای فعال در استان از ۶۹۰ میلیون دلار عبور کرده و روند جذب سرمایه در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هر سال ۱۴ مجوز سرمایهگذاری خارجی برای استان صادر شد و مازندران در این دو سال توانست رکوردهای جدیدی را در حوزه جذب سرمایه خارجی ثبت کند.
وی ادامه داد: در هشتماهه سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار صادر شده و عمده این طرحها فعال هستند و فرآیند ورود نقدینگی یا ماشینآلات آنها در حال انجام است.
اکبری با اشاره به تنوع طرحها گفت: در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و زیرشاخههای مرتبط سرمایهگذاریهای متعددی انجام شده و این تنوع نشاندهنده جذابیت اقتصادی مازندران است.
وی درباره کشورهای سرمایهگذار نیز اظهار کرد: سرمایهگذاریهایی از کشورهای انگلستان، امارات، ترکیه، عراق و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در استان انجام شده و این تنوع بینالمللی نشاندهنده رشد اعتماد سرمایهگذاران است.
اکبری تصریح کرد: طرحهای غیر فعال عمدتاً مربوط به سنوات گذشته و مشکلاتی مانند محدودیتهای واردات یا انتقال نقدینگی بوده اما در سالهای اخیر این موانع تا حد زیادی رفع شده و تقریباً تمامی مجوزهای جدید فعال هستند.
وی در پایان گفت: استان مازندران آمادگی کامل برای استقبال از سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور دارد و فرش قرمز برای ورود سرمایهگذاران در استان پهن است.
