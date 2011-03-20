500 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مازندران انجام شد

محمود شعبان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری گفت: 353 فرصت سرمایه گذاری امسال در مازندران شناسایی شده است.



وی خاطرنشان کرد: این فرصتها برای سرمایه گذاری محاسبه و طراحی شده و به طور عمده در زمینه های گردشگری، شیلات و کشاورزی، نفت و صنعت است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در استان، بیان داشت: میزان سرمایه گذاری در سال گذشته حدود 19 میلیون دلار بوده که این رقم در سال جاری به حدود 500 میلیون دلار رسیده است.

رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران از دریافت مجوز برای فعال شدن اجرای تعدادی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: تاکنون سه میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری در بخش های مختلف نظیر گردشگری و صنعت صادر شده است.

شعبان زاده با اشاره به تمایل سرمایه گذاران خارجی، افزود: سرمایه گذاران خارجی نظیر سرمایه گذاران چینی تمایل فراوانی در اجرای طرح های عمرانی استان دارند.

وی از برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان خبر داد و اضافه کرد: همایش سرمایه گذاری در مهرماه سال آینده با حضور حدود 300 سرمایه گذار خارجی در مازندران برگزار خواهد شد.

شعبان زاده اظهار داشت: سال گذشته 13 فرصت سرمایه گذاری در استان شناسایی شده بود که در مقایسه با فرصتهای سال جاری نشان دهنده رشد شتابان امکان سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در مازندران است.