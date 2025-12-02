راهبرد اقتصادی فرماندار شاهرود: «گردشگری» موتور محرکه توسعه قاره کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن آصفری در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گفت: از کویر رضا آباد با رمل‌های منحصربه‌فرد، قابلیت آفرود، شترسواری و کویرنوردی، مسیر چاه‌جم و جنگل‌های طاق، مسیر شاهرود طرود و رمل‌ها و چشم‌اندازهای بکر آن، جنگل‌های ثبت جهانی هیرکانی در منطقه ابر، آبشار مجن و روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، هر کدام نمایانگر یک فرصت تمام‌عیار در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی در شهرستان شاهرود است که با توجه ویژه باید به یک مزیت تبدیل شود.

وی با اشاره به تنوع رویدادهای گردشگری شاهرود تصریح کرد: هر هفته در روستاهای شهرستان شاهرود یک جشنواره گردشگری برگزار می‌شود، از جشنواره نمد گرفته تا جشنواره زاغ‌بور و آئین‌های محلی که این تنوع نشان‌دهنده غنای فرهنگی و توان بالای منطقه است.



فرماندار شاهرود میراث فرهنگی را «هویت اصیل» مردم منطقه دانست و ابراز کرد: آثاری در شاهرود داریم که در سطح ملی و حتی بین‌المللی مطرح‌اند، مانند مجموعه بایزید بسطامی که پاسداری از این میراث فرهنگی، وظیفه ما است.

آصفری اظهار کرد: در هر نقطه از استان سمنان ظرفیت‌های بزرگ و منحصربه‌فردی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد و شاهرود سهم پررنگی در این میان دارد.

وی تأکید کرد: فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با تعامل کامل در مسیر مرمت آثار تاریخی، توسعه گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها و رونق صنایع‌دستی حرکت می‌کنند.

در ادامه جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با قدردانی از نگاه ویژه فرماندار شاهرود گفت: فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، رویکردی دغدغه‌مند و حمایتی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ثبت جهانی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل اعلام کرد.