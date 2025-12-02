  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

راهبرد اقتصادی فرماندار شاهرود: «گردشگری» موتور محرکه توسعه قاره کوچک

شاهرود- فرماندار شاهرود با تأکید بر جایگاه ویژه بخش گردشگری در اقتصاد منطقه، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های غنی گردشگری این شهرستان به فرصت‌های ملموس اقتصادی به عنوان یک راهبرد کلان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن آصفری در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گفت: از کویر رضا آباد با رمل‌های منحصربه‌فرد، قابلیت آفرود، شترسواری و کویرنوردی، مسیر چاه‌جم و جنگل‌های طاق، مسیر شاهرود طرود و رمل‌ها و چشم‌اندازهای بکر آن، جنگل‌های ثبت جهانی هیرکانی در منطقه ابر، آبشار مجن و روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا، هر کدام نمایانگر یک فرصت تمام‌عیار در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی در شهرستان شاهرود است که با توجه ویژه باید به یک مزیت تبدیل شود.

وی با اشاره به تنوع رویدادهای گردشگری شاهرود تصریح کرد: هر هفته در روستاهای شهرستان شاهرود یک جشنواره گردشگری برگزار می‌شود، از جشنواره نمد گرفته تا جشنواره زاغ‌بور و آئین‌های محلی که این تنوع نشان‌دهنده غنای فرهنگی و توان بالای منطقه است.

فرماندار شاهرود میراث فرهنگی را «هویت اصیل» مردم منطقه دانست و ابراز کرد: آثاری در شاهرود داریم که در سطح ملی و حتی بین‌المللی مطرح‌اند، مانند مجموعه بایزید بسطامی که پاسداری از این میراث فرهنگی، وظیفه ما است.

آصفری اظهار کرد: در هر نقطه از استان سمنان ظرفیت‌های بزرگ و منحصربه‌فردی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وجود دارد و شاهرود سهم پررنگی در این میان دارد.

وی تأکید کرد: فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود و دستگاه‌های اجرایی شهرستان با تعامل کامل در مسیر مرمت آثار تاریخی، توسعه گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها و رونق صنایع‌دستی حرکت می‌کنند.

در ادامه جلال تاجیک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با قدردانی از نگاه ویژه فرماندار شاهرود گفت: فرماندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، رویکردی دغدغه‌مند و حمایتی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ثبت جهانی روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل اعلام کرد.

