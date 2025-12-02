  1. استانها
پورخاقان: نیروهای مسلح ایران کمترین جرم را میان ارتش‌های جهان دارند

بجنورد- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: کمترین میزان جرم در میان نیروهای مسلح دنیا متعلق به ایران است؛ دستاوردی که نتیجه نظارت، آموزش و سلامت سازمانی عنوان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح خراسان شمالی با بیان اینکه وحدت و همدلی در این استان مثال‌زدنی است، اظهار کرد: از هماهنگی کم‌نظیر میان مردم، مسؤولان و مجموعه‌های اداری، نظامی و قضائی خراسان شمالی لذت بردم و این انسجام، خاری در چشم دشمنان است.

وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر مدیران در صیانت از منابع انسانی نیروهای مسلح گفت: پیشگیری از وقوع جرم، محور اصلی فعالیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است تا نیروی سالم و کارآمد در اثر برخی مشکلات و لغزش‌ها دچار انحراف نشود.

وی افزود: کمترین میزان جرم در کشور مربوط به نیروهای مسلح است که در مقایسه با دیگر کشورها نیز رقم بسیار افتخارآمیزی محسوب می‌شود و این دستاورد نتیجه تلاش جمعی مدیران، فرماندهان و نیروهای نظارتی است.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: در حوزه پیشگیری، برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با تخلفات در دستور کار است تا از بروز آسیب‌ها جلوگیری و سلامت سازمانی بیش از گذشته تضمین شود.

