هشدار پیرصالحی نسبت به کمبود داروهای مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، در حاشیه حضور در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: بحث مطرح شده در جلسات سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، «کشت خشخاش» نبوده بلکه منظور کشت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی است که قابلیت استخراج داروهای مخدر درمانی مانند مورفین و کدئین را در کارخانه‌های داروسازی دارند اما قابلیت «تیغ‌زدن و برداشت تریاک» را ندارند.

وی افزود: با این حال چون محصول استخراج‌ شده در کارخانه‌ها از این شقایق‌ها، ماهیت دارویی و مرتبط با مخدرهای درمانی دارد، لازم است فرآیند کاشت و تولید تحت نظارت دقیق انجام شود و توزیع ماده تولید شده نیز تحت کنترل و رصد قرار گیرد.

پیرصالحی تاکید کرد: خشخاشی که برای تولید تریاک به‌کار می‌رود با آنچه ما پیگیری می‌کنیم متفاوت است و آن نوع برای ما و ستاد مبارزه با مواد مخدر غیرمجاز است و هیچ‌کس دنبال کشت آن نوع خشخاش نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هدف ما، دنبال کردن مجوزها و فراهم‌کردن سازوکار لازم برای کشت قانونی و تحت نظارت شقایق الیفرا و شقایق ایرانی است تا کارخانه‌های داروسازی بتوانند مواد اولیه داروهای مخدر مانند کدئین و مورفین را به‌ طور پایدار تأمین کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اتفاقات به وجود آمده در افغانستان، مکشوفات نیروی انتظامی درحوزه مواد مخدر کاهش پیدا کرده و اگر امکان کشت داخلی یا واردات رسمی مواد اولیه فراهم نشود ممکن است با کمبود داروهای مخدر مانند کدئین و مرفین مواجه شویم. بنابراین، باید بحث واردات و کشت دو شقایق به‌ صورت همزمان پیگیری شود تا کمبود دارویی رخ ندهد.