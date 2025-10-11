محدودیت همزمان برق و گاز صنایع، امسال تکرار نخواهد شد

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تامین گاز صنایع در زمستان گفت: پیش‌بینی دقیق در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، اما به نظر می‌رسد همانند سال گذشته با برخی محدودیت‌ها مواجه باشیم.

وی افزود: با این حال، سطح بحران سال گذشته که محدودیت گاز همزمان با محدودیت برق نیز همراه بود، امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخایر سوختی موجود در نیروگاه‌ها، احتمالاً تکرار نخواهد شد.

شجاعی گفت: با وجود این، در حوزه گاز احتمال می‌رود شرایط مشابه سال گذشته و محدودیت‌هایی برای صنایع تکرار شود.

به گزارش مهر، ایران طی سال‌های اخیر با ناترازی پایدار میان تولید و مصرف گاز طبیعی مواجه بوده است. طبق آمار رسمی شرکت ملی گاز، در فصل زمستان مصرف روزانه بخش خانگی از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب فراتر می‌رود؛ در حالی که تولید گاز کشور در بهترین شرایط حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است.

این ناترازی سبب می‌شود دولت برای جلوگیری از افت فشار شبکه خانگی، ناگزیر به قطع یا محدودسازی مصرف صنایع بزرگ انرژی‌بر چون فولاد، پتروشیمی و سیمان شود.

در زمستان ۱۴۰۲، برخی واحدهای بزرگ صنعتی کشور با کاهش تا ۵۰ درصدی تحویل گاز مواجه شدند؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر روند تولید، اشتغال و صادرات اثر گذاشت. بر اساس گزارش وزارت صمت، آسیب‌پذیری زنجیره تولید به حدی بود که در برخی ماه‌ها، ظرفیت تولید فولاد کشور به کف چندساله رسید.

برای پیشگیری از تکرار این وضعیت، دولت در سال جاری برنامه‌هایی شامل افزایش ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی مصرف خانگی، تنوع‌بخشی به سوخت جایگزین در صنایع و نیز تکمیل طرح‌های فاز ۱۱ و توسعه میادین پارس جنوبی را در دستور قرار داده است.

با وجود این اقدامات، کارشناسان هشدار می‌دهند که تا زمانی که سرمایه‌گذاری جدی در توسعه میادین گازی و نوسازی زیرساخت انتقال انجام نشود، پدیده ناترازی گاز تداوم یافته و هر زمستان تکرار محدودیت برای صنایع محتمل خواهد بود.