به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مدیریت بحران استانداری مازندران با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیشبینی ورود سامانه بارشی جدید از اوایل روز چهارشنبه ۱۲ آذر، نسبت به احتمال وقوع بارشهای رگباری، بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در نقاط مختلف استان هشدار داد.
این مدیریت از شهروندان خواست از انجام هرگونه سفر غیرضروری به جادههای کوهستانی و اسکان موقت در حاشیه رودخانههای استان خودداری کنند.
بارشهای رگباری پیشبینی شده میتواند به طغیان رودخانهها منجر شود و با توجه به خشکی سطح زمین در هفتههای اخیر، به ویژه در مناطق کوهستانی و مسیلها، احتمال جاری شدن سیلاب در این مناطق نیز وجود دارد.
در این اطلاعیه تاکید شده است که شهروندان تا پایان روز پنجشنبه ۱۳ آذر از طبیعتگردی، کوهنوردی، حضور در مسیلها و حریم و بستر رودخانهها خودداری کنند و تنها سفرهای ضروری را انجام دهند.
