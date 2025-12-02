  1. استانها
هشدار طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب در مازندران

ساری - مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نقاط مختلف استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مدیریت بحران استانداری مازندران با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش‌بینی ورود سامانه بارشی جدید از اوایل روز چهارشنبه ۱۲ آذر، نسبت به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نقاط مختلف استان هشدار داد.

این مدیریت از شهروندان خواست از انجام هرگونه سفر غیرضروری به جاده‌های کوهستانی و اسکان موقت در حاشیه رودخانه‌های استان خودداری کنند.

بارش‌های رگباری پیش‌بینی شده می‌تواند به طغیان رودخانه‌ها منجر شود و با توجه به خشکی سطح زمین در هفته‌های اخیر، به ویژه در مناطق کوهستانی و مسیل‌ها، احتمال جاری شدن سیلاب در این مناطق نیز وجود دارد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که شهروندان تا پایان روز پنجشنبه ۱۳ آذر از طبیعت‌گردی، کوهنوردی، حضور در مسیل‌ها و حریم و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند و تنها سفرهای ضروری را انجام دهند.

