به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای مازندران با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان و پیشبینی فعالیت سامانه بارشی جدید در مازندران، نسبت به احتمال طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در مسیلها برای سه روز پایانی تابستان -۲۹ تا ۳۱ شهریور- هشدار داد.
بر اساس اطلاعیه هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ هواشناسی مازندران از اوایل وقت روز شنبه ۲۹ شهریور، سامانه بارشی جدیدی در مازندران فعال میشود که با فعالیت این سامانه وقوع بارشهای رگباری، جاری شدن روانآب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانهها در سراسر استان قابل پیشبینی است.
کارگروه مدیریت شرایط اضطراری شرکت آب منطقهای مازندران اعلام کرد که با توجه به این هشدار پرهیز از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها و مناطق مرتفع و خودداری از فعالیتهای کوهنوردی در روزهای شنبه|،، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده -۲۹ تا ۳۱ شهریور- مورد تاکید است.
بر اساس این هشدار، تاکید شده که تا پایان روز دوشنبه -۳۱ شهریور- از هرگونه تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها و محورهای کوهستانی، طبیعتگردی و کوهنوردی و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود.
