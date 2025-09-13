حمل بیش از ۳ هزار تن انواع کودهای شیمیایی در تربت حیدریه

علیرضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انواع کودهای یارانه‌ای با صدور حواله الکترونیکی برای تمامی کشاورزانی که اطلاعات آنها در سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی ثبت شده از طریق چهار کارگزار شامل اتحادیه تعاون روستایی، اتحادیه شرکت‌های تعاونی تولید، شرکت سنبله رخ، شرکت امیدان رخ در سطح شهرستان حمل شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه افزود: کودهای حمل شده شامل دوهزار و ۹۰۲ تن کود ازته ،۲۰۰ تن کود فسفاته و ۱۲۵ تن کود پتاسه بوده که تاکنون بیش از ۴۸ درصد سهمیه استانی، کودهای مذکور در این شهرستان حمل شده است.

وی بیان کرد: در سطح چهار بخش مرکزی، رخ، بایگ و کدکن این شهرستان بیش از ۱۷ هزار و۳۴۰ بهره‌بردار در بخش تولید محصولات زراعی و باغی فعالیت دارند که این شهرستان دارای سطح زیر کشت حدود ۵۸۰۰ هکتار گندم، ۳۸۰۰ هکتار ج و،۳۲۰۰ هکتار چغندرقند ،۱۵۰۰ هکتار سیب زمینی، ۳۰۰۰ هکتار پسته و۹۲۰۰ هکتار زعفران محصولات غالب است.

قادری اظهار کرد: کودهای حمل شده با توجه به دستورالعمل صادر شده و سامانه کودی و بر مبنای سطح زیر کشت بهره برداران در اختیار این عزیزان قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه افزود: کود یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی می‌باشد و استفاده صحیح از کودهای شیمیایی در جهت بهبود و حفظ کیفیت خاک نیز مهم و ضروری است.