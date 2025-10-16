خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفاییان: آسمان مشهد دیگر رنگ زلال مهر را به خود نمیبیند. ذرات خاک، در بادهای بیقرار شرق، شهر را به پناهگاهی از خفگی بدل کردهاند؛ شهری که روزگاری هوای آن به زیارت زائران و مجاوران جان میبخشید، این روزها خود نیازمند نفس تازه است.
شاخصهای کیفیت هوا در روزهای اخیر از خط هشدار عبور کردهاند و مشهد در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفته است؛ وضعیتی که نهتنها بیماران و سالمندان که حتی شهروندان سالم را نیز در خطر مستقیم قرار میدهد.خیابانهای کمرفتوآمد، چهرههای ماسکدار، و درختانی پوشیده از غبار، تنها نشانههای ظاهری بحرانیاند که در عمق خود، سلامت جامعه را تهدید میکند و سایهای سنگین بر زندگی روزمره انداخته است. ذرات معلق در هوا از مرزهای دیدنی فراتر رفته و به درون ریهها و خون وارد میشوند؛ حالا آلودگی فقط مسئله محیطزیست نیست، بلکه پدیدهای است که کل نظام زیستی شهر را درگیر کرده است. کاهش شعاع دید، تعطیلی مدارس، لغو برنامههای ورزشی و اختلال در پروازها، نشانههایی از گستره تأثیر این بحران است؛ بحرانی که آرام، بیصدا و پیوسته جریان دارد.
پدیده گرد و غبار در شمال شرق کشور دیگر یک اتفاق موقتی نیست؛ استمرار خشکسالی، فرسایش خاک و بینظمی جوی، شرایطی آفریده که حتی آسمان مشهد نیز از آسیب آن در امان نمانده است. هر ذره خاک در هوای این شهر، حامل تاریخی از بیتوجهیها و تغییر اقلیم است؛ زنجیرهای از رخدادهای طبیعی و انسانی که اکنون در قالب مهی خاکستری خود را نشان میدهد. در کنار آنچه در جو میگذرد، الگوی زندگی شهری نیز عاملی تشدیدکننده شده است؛ مصرف بالای سوختهای فسیلی، تراکم خودروها، و توسعه صنعتی بیضابطه، سهم خود را در این خفگی ایفا میکنند.
این روزها مشهد نهتنها از زائران، بلکه از نفس خود هم میزبانی سختی دارد. آنچه از فراز گنبد طلایی مینگری تودهای از گرد و غبار است که روح این شهر را در غمی خاموش فروبرده است.
تداوم شرایط گرد و غبار در خراسان رضوی تا یکشنبه هفته آینده
مسعود یاوری، مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگروه تخصصی گرد و غبار هر روز در دو نوبت تشکیل جلسه میدهد و تصمیمات لازم درباره تعطیلیها، محدودیتها و توصیههای بهداشتی را اتخاذ میکند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خصوص گرد و غبار، روزانه جلسات کارگروه بحران در دو نوبت ظهر و عصر برگزار میشود تا درباره وضعیت فعالیت مدارس، ادارات و همچنین توصیههای عمومی تصمیمگیری شود.
یاوری افزود: در جلسه روز سه شنبه تعطیلی مدارس برای چهارشنبه مصوب شد، اما برای روزهای آینده با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه و پیشبینی تداوم شرایط، صرفاً ممنوعیت ورزش در فضاهای باز مصوب شد. جلسه بعدی این کارگروه عصر جمعه تشکیل خواهد شد تا بر اساس آخرین دادههای هواشناسی، تصمیمات لازم برای هفته آینده اتخاذ گردد.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی با اشاره به ترکیب اعضای کارگروه گفت: دستگاههای مختلف از جمله ادارهکل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر، هواشناسی، شهرداری، صدا و سیما و فرمانداریها در جلسات حضور دارند و تصمیمات بهصورت همافزا برای حفظ سلامت شهروندان دنبال میشود.
وی درباره پیشبینی استمرار این وضعیت گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان هواشناسی، شرایط گرد و غبار حداقل تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت؛ البته ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه توسط اداره کل هواشناسی اعلام میشود.
یاوری در توصیهای به مردم تأکید کرد: شرایط گرد و خاک تفاوتهایی با آلودگی هوا دارد؛ اما در هر دو حالت بهترین راهکار این است که شهروندان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کرده و در صورت نیاز به فعالیت در فضای باز، از ماسک استفاده کنند تا در معرض مستقیم ذرات ریز گرد و غبار قرار نگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات کارگروهها با هدف کاهش اثرات این پدیده و حفظ سلامت عمومی مردم اتخاذ میشود و اطلاعرسانیها از طریق رسانهها و دستگاههای مسئول ادامه خواهد داشت.
هوای مشهد در وضعیت «بسیار ناسالم»
مرتضی اثمری، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاخص لحظهای کیفیت هوای مشهد به عدد ۲۵۵ رسیده که بیانگر شرایط «بسیار ناسالم» است. با توجه به خیزش گرد و خاک از نواحی ترکمنستان و افغانستان و پایداری جوی، انتظار میرود وضعیت ناسالم هوا تا روزهای پایانی هفته ادامه یابد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر شاخص لحظهای کیفیت هوای شهر مشهد حدود ۲۵۵ و میانگین شاخص ایکیوآی (AQI) برابر با ۲۱۳ است که در محدوده «بسیار ناسالم» قرار دارد.
وی با اشاره به منشأ گرد و غبارهای اخیر افزود: در چند روز گذشته وزش بادهای شدید در نواحی ترکمنستان، صحرای قره قم و بهتدریج مناطق افغانستان و هرات موجب خیزش و انتقال ذرات گرد و خاک به سمت استان بهویژه نواحی شرقی و مرکزی شده است. پایداری جوی باعث ماندگاری این ذرات در هوا گردیده و ترکیب آن با آلایندههای ناشی از سوختهای فسیلی وضعیت آلودگی را تشدید کرده است.
اثمری ادامه داد: طبق بررسی نقشههای هواشناسی، تا دو هفته آینده بارشی برای استان خراسان رضوی پیشبینی نمیشود و در نتیجه میزان آلودگی هوا در روزهای آینده احتمالاً کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی از شهروندان خواست هشدارهای اداره کل هواشناسی و مرکز پایش آلایندههای محیط زیست را جدی بگیرند و افزود: افراد سالمند، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی تا حد امکان از حضور در هوای آزاد خودداری کنند. رعایت نکات ایمنی و توجه به اطلاعیهها از طریق رسانهها ضروری است تا آسیبهای ناشی از آلودگی کاهش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد با تغییر شرایط جوی در روزهای آتی، وضعیت هوای مشهد بهبود یابد.
خود مراقبتی، کاهش تردد و استفاده از ماسک N95 ضروری است
فرشید وفا، مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به بیتوجهی برخی شهروندان به هشدارهای سلامت عمومی هشدار داد و بر رعایت اصول خود مراقبتی و استفاده از وسایل حملونقل عمومی تأکید کرد.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با بیان اینکه پدیده آلودگی هوا که پیش از این به طور عمده در فصول سرد سال و در اثر وارونگی دما رخ میداد، در دو سه سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش بارندگی به فصول گرم سال نیز کشیده شده است، گفت: در حال حاضر علاوه بر آلودگی ناشی از وارونگی، شاهد افزایش گرد و غبار و ریزگردها هستیم که سلامت شهروندان را تهدید میکند.
وی نخستین توصیه بهداشتی را خود مراقبتی فردی دانست و افزود: در این شرایط لازم است مردم تا حد امکان از حضور در فضاهای باز و انجام فعالیتهای ورزشی در پارکها و ورزشگاههای روباز خودداری کنند؛ چرا که استنشاق ذرات معلق میتواند خطر جدی برای سیستم تنفسی و قلبی ایجاد کند.
وفا ادامه داد: با توجه به ایام پایان هفته و افزایش تردد شهری، لازم است مردم از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند تا از تشدید آلودگی هوا و تراکم آلایندهها کاسته شود.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر توجه ویژه به گروههای حساس، اظهار کرد: افراد دارای بیماریهای مزمن یا زمینهای، مبتلایان به بیماریهای قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان بهتر است تا حد امکان در معرض هوای آلوده قرار نگیرند. در صورت ضرورت خروج از منزل، استفاده از ماسکهای استاندارد N95 میتواند تا حد زیادی از ورود ذرات مؤثر در آلودگی به سیستم تنفسی جلوگیری کند.
وی ضمن قدردانی از زحمات اصحاب رسانه گفت: رسانهها در ارتقای سواد سلامت عمومی و فرهنگ پیشگیری نقش تأثیرگذاری دارند و همراهی آنان در چنین شرایطی میتواند ضامن حفظ سلامت جامعه باشد.
شهر در انتظار نفس تازه
بحران آلودگی هوا تنها محدود به چند روز نیست؛ این هشدار زمین است به انسان، هشداری درباره شیوه زیستن و بیاعتنایی به مرزهای طبیعت.
مشهد در این روزها تصویر کوچکی از مسئلهای بزرگتر است؛ مسئلهای جهانی که نتیجه زنجیرهای از بیتدبیریها و تغییر الگوهای اقلیمی در منطقه است.
آنچه در این شهر رخ میدهد، نمودِ زیسته تعارض میان توسعه و تعادل است؛ جایی که رشد بیمحابا، هزینهاش را از ریههای مردم میگیرد.
حفظ بیطرفی در برابر چنین بحرانهایی دیگر ممکن نیست؛ هر کس به اندازه سهم خود در مصرف و رفتار روزمره، نقشی در تشدید یا کنترل این وضعیت دارد.
بازگشت هوای پاک، تنها در گروی باد و باران نیست، بلکه نیازمند بادِ تغییر در اندیشهها و سیاستهای شهری، زیستمحیطی و فرهنگی است.مسئولیت جمعی، آموزش عمومی و مطالبهگری مدنی، میتوانند مسیر خروج از این وضعیت را روشن کنند؛ چراغی در دل غبار برای بازگشت رنگ به آسمان. در این میان، هر شهروند ناظر، مسئولیتی اخلاقی دارد: کمرفتوآمد کردن، استفاده از وسایل حملونقل پاک، پرهیز از سوزاندن سوخت و بیتفاوت نبودن به هشدارها.
شاید هیچ باد شدیدی نتواند در یک روز هوای مشهد را پاک کند، اما هر تصمیم آگاهانه میتواند نسیمی کوچک برای فردایی سالمتر باشد. مشهدِ این روزها خسته است؛ از خاک و دود و بیمهری. اما هنوز امید در دل شهر جریان دارد، امید به روزی که دوباره صدای اذان در هوای پاک بپیچد و طلوع خورشید از پس ابر خاکی، به رنگ ایمان بازگردد.
نظر شما