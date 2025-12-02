شهنواز: سارق حرفه ای طلا و جواهرات یک منزل شخصی در تربت جام دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا شهنواز ظهر سه شنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره سرقت طلا از یک منزل مسکونی در روزهای اخیر، شناسایی و دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی تربت‌جام افزود: تیم‌های عملیاتی با انجام رصدهای اطلاعاتی دقیق و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق شدند متهم را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه تصریح کرد: مقدار قابل توجهی از طلاهای سرقت‌شده به ارزش تقریبی یک میلیارد و صد میلیون تومان در محل اختفای سارق کشف و ضبط شد.

شهنواز در پایان خاطرنشان کرد: پرونده متهم پس از استرداد اموال سرقتی به مالباخته، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم قضائی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. از شهروندان گرامی تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.