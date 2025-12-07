مرادی: ۵۲ سارق خشن در خراسان رضوی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به منظور مقابله جدی، ضربتی و هدفمند با سرقت‌های خشن، طرحی عملیاتی را به مدت ۷۲ ساعت در سطح استان به اجرا گذاشتند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: کارآگاهان با ردزنی های گسترده و استفاده از شگردهای پلیسی توانستند ۵۲ نفر سارق خشن شامل ۳۱ نفر سارق قاپ زن و ۲۱ نفر سارق به عنف را شناسایی کنند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی و در عملیاتی گسترده که ۷۲ ساعت به طول انجامید، کارآگاهان پلیس آگاهی با کمک فرماندهی انتظامی شهرستان‌های تابعه تمامی متهمان در عملیات‌هایی جداگانه دستگیر کردند.

مرادی گفت: برای تمامی متهمان پرونده قضائی تشکیل و در تحقیقات صورت گرفته از آنان، ۸۸ فقره پرونده سرقت‌های خشن شامل ۶۵ فقره قاپ زنی و ۲۳ فقره سرقت به عنف رمزگشایی شد. تحقیقات تکمیلی پلیس همچنان ادامه دارد.