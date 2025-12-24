خوشخو:۲۸ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در تربت حیدریه کشف شد

سرهنگ حمیدرضا خوشخو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی تربت حیدریه گفت: مأموران با بررسی سرنخ‌های موجود موفق به شناسایی یک متهم در این زمینه شدند، که پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

وی بیان کرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۲۸ فقره سرقت اعتراف و تحویل مقام قضائی گردید از شهروندان خواست اصول اولیه حفاظت از خودرو‌های خود را رعایت تا سارقین به راحتی نتوانند از آنان سرقت کنند.