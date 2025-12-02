ضیایی: سهم جذب سوادآموز، شاخص جدید ارزیابی مناطق آموزشی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی در نشست کمیته بهبود کیفیت سوادآموزی هرمزگان که با حضور برخط نمایندگان ۲۳ منطقه آموزشی هرمزگان و مدیرکل دورههای سوادآموزی سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد، خواستار تلاش همهجانبه مناطق برای ثبتنام حداکثری در روزهای پیشرو شد.
وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پشتیبانی سواد استان به ریاست استاندار هرمزگان، بیان کرد: تشکیل فوری شوراهای پشتیبانی سواد در مناطق به ریاست فرمانداران و استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران و نهادهایی چون بسیج و سپاه از مهمترین محورهای مصوب برای تقویت فرایند تبلیغات و جذب است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، هدفگذاری امسال را تمرکز بر جذب بازماندگانی عنوان کرد که امکان بازگشت به چرخه رسمی مدرسه را ندارند و تصریح کرد: امسال سهم هر منطقه در جذب این گروه از بازماندگان، یکی از مبانی اصلی ارزیابی عملکرد خواهد بود و برای مناطق فعال، مشوقهایی در نظر گرفته شده است.
ضیایی همچنین از پیشرفت چشمگیر استان در بازگرداندن دانشآموزان به مدارس خبر داد و گفت: در ۱۵ سال اخیر، هیچگاه جذب دانشآموزان بازگشتی در سه دوره تحصیلی از ۶۰۰ نفر فراتر نرفته بود اما تنها در دوره ابتدایی و طی ۲ ماه گذشته ۹۰۴ نفر جذب شدهاند.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده بسیج عمومی، همراهی فرمانداران و حساسیت ایجادشده در استان هرمزگان است.
دهیاران مکلف به تبلیغات میدانی در روستاها
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در تشریح سازوکارهای اجرایی، تشکیل فوری نشستها کمیته جذب و شوراهای پشتیبانی سواد در مناطق را ضروری دانست و مهمترین ابزار تبلیغی را چنین اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سواد، همه دهیاران موظفند در روستاهای خود بنرهای اطلاعرسانی نصب کرده و نشستهایی با حضور معتمدان و علما برگزار کنند؛ همچنین در هر روستا، یک مدیر مدرسه بهعنوان مسئول پیگیری تعیین خواهد شد..
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار افزود: مطابق دستور استاندار، کمک به آموزش و پرورش و موضوع جذب بازماندگان، یکی از پایههای ارزیابی عملکرد دهیاران، بخشداران و فرمانداران است و باید از این پشتوانه قانونی بیشترین بهره را ببریم.
