۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۴

هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل بازبماند

گرگان-استاندار گلستان با اشاره به اینکه ۹۲ درصد دانش‌آموزان استان ثبت‌نام کرده‌اند و تنها ۸ درصد بازمانده از تحصیل داریم، گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید از تحصیل بازبماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به اهمیت آموزش در آموزه‌های دینی گفت: ۹۲ درصد دانش‌آموزان استان ثبت‌نام کرده‌اند و تنها ۸ درصد بازمانده از تحصیل داریم.

وی افزود: همه فرمانداران، بخشداران، دهیاران و دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند این افراد را شناسایی و جذب کنند تا در سال جاری هیچ بازمانده‌ای از تحصیل در استان نداشته باشیم.

استاندار گلستان همچنین بر راستی‌آزمایی آمار نهضت سوادآموزی تأکید کرد و گفت: دولت هزینه می‌کند تا هیچ فردی بی‌سواد نماند. لازم است ارتباط نهضت سوادآموزی با مدارس تقویت شود و از مشوق‌ها برای جذب بازماندگان استفاده شود.

وی با توجه به پایین بودن سرانه آموزشی استان نسبت به میانگین کشوری گفت: حمایت از خیرین و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

طهماسبی همچنین از اقدامات خیرین مدرسه‌ساز قدردانی کرد و گفت: تاکنون ۲۵ مدرسه توسط بخش خصوصی در استان ساخته شده و تا پایان امسال ۶۰ مدرسه دیگر نیز احداث می‌شود.

