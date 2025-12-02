  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

جهانشیری: ۹۰ تن برنج خارج از شبکه توزیع در مشهد کشف شد

مشهد- جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی از کشف ۹۰ تن برنج خارج از شبکه توزیع در بازرسی از انباری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهر مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری با بیان این که دپو کالاهای اساسی و عدم عرضه آن به شهروندان ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌کند، اظهار کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه قانون‌شکنی و اخلال در بازار برخورد قانونی خواهد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: مأموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و تحقیقات صورت گرفته از دپو مقادیر قابل توجهی برنج در انباری در یکی از مناطق شهر مشهد مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به این که مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضائی به همراه نمایندگان اداره صمت به محل مورد نظر اعزام شدند، تصریح کرد: در بازرسی از این انبار ۹۰ تن برنج خارج از شبکه توزیع کشف شد.

جهانشیری از معرفی یک متخلف در این زمینه برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شهروندان خواست؛ در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ یا به شماره اختصاصی پلیس امنیت اقتصادی ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.

