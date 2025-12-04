خبرگزاری مهر- گروه استانها: در روزهایی که دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور بهدنبال تربیت نسلی خلاق و توانمند برای آینده ایران هستند، اردوی کارآفرینی دانشگاه علمیکاربردی لرستان، فضایی متفاوت و الهامبخش را برای دانشجویان فراهم کرده است. جایی که صحبت از ایجاد کسبوکار نیست، بلکه سخن از نگرشی است که از مشکلات فرصت میسازد، شکستها را تجربهای ارزشمند میکند و هر جوان را به نقشآفرینی در مسیر توسعه کشور فرا میخواند.
سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، تصویر روشن و پرامیدی از کارآفرینی و نقش نسل جوان ارائه میدهد؛ تصویری که در آن دانشگاه به نقطه اتصال میان صنعت، جامعه و نوآوری تبدیل میشود و تجربههای جمعی و کار تیمی، حلقههای اساسی رشد فردی و اجتماعی دانشجویان را شکل میدهد.
او با یادآوری تلاشهای شهدای هستهای و پیشرفتهای علمی کشور، تأکید میکند که آینده نه در انتظار شرایط ایدهآل، بلکه در تصمیم و اقدام امروز دانشجویان ساخته میشود.
این مصاحبه، فرصتی است برای نگاهی عمیق به معنای واقعی کارآفرینی در ایران امروز: یک مسیر یادگیری، مواجهه با چالشها و اعتماد به جوانان، که میتواند سرآغازی باشد برای نسلی که آینده کشور را میسازد و مسیر توسعه را از دل دانشگاه و تجربه جمعی رقم میزند.
کارآفرینی یک نگرش است نه صرفاً ایجاد کسبوکار
سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، در حاشیه اردوی کارآفرینی دانشگاه علمیکاربردی لرستان (کمپ کارآفرینی) در گفتوگوی مشروح با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارآفرینی تنها به معنای ایجاد یک شرکت یا کسبوکار نیست، بلکه نوعی بینش و نگرش است.
وی افزود: کارآفرین کسی است که در دل مشکل، راهحل را پیدا میکند؛ مشکل را از یک مانع به یک مسئله قابل حل تبدیل میکند، با آن مواجهه مفهومی برقرار میکند و در نهایت در برابر مسئله تسلیم نمیشود.
معاون سیاسی استانداری لرستان تصریح کرد: این ویژگیها، همان خصوصیات درونی کارآفرینانی است که مسیر زندگی و فعالیت آنان را متمایز میکند.
کارآفرینان پلسازند، نه مرزساز
پورعلی با اشاره به شعری از نجیب بارور شاعر جوان افغانستانی گفت: او مردم را به دو دسته تقسیم میکند؛ پلسازان و مرزسازان. به نظر من کارآفرینان در شمار پلسازان هستند.
وی ادامه داد: هر جا مرز کشیده میشود، کارآفرین باید پل بزند. انسانها باید خود را در جمع پلسازان قرار دهند. مرز ساختن کار سادهای است؛ شما میتوانید بهراحتی انسانها را از خود بیگانه کنید، جوامع را مقابل هم قرار دهید، همسایه را به دیگری بدل کنید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تأکید کرد: دیگریسازی هنر نیست؛ آنچه هنر محسوب میشود، پلسازی، تعامل و ایجاد ارتباطات سازنده است. این همان جوهره کارآفرینی است.
کارآفرینی؛ خلق امکان در دل کمبودها
پورعلی با بیان اینکه کارآفرین در دل کمبودها خلاقیت را کشف میکند و در دل بحران امکان میسازد ادامه داد: حتی اگر دانشجویان به شکل آگاهانه با این مفاهیم درگیر نباشند، اما بدون تردید در اردوها، فعالیتها و تمرینهای دانشجویی، این نگرشها و مهارتها شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: این موقعیتها را کوچک نشمارید؛ چنین تجربههایی با روح، روان و نگاه شما کاری میکند که دیگران که در این رویدادها حضور ندارند از آن بیبهره میمانند. مطمئن باشید کارآفرینی دقیقاً از همین تجربههای کوچک آغاز میشود.
شرکتهای بزرگ از اتاقهای کوچک شروع شدهاند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به تجربه کارآفرینان شناختهشده گفت: بر اساس مطالعاتم میگویم که بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان از اتاقهای کوچک آغاز شدهاند. این یک شعار نیست، یک واقعیت تاریخی در مسیر بسیاری از کسبوکارهای بزرگ است.
پورعلی خاطرنشان کرد: در تجربه زیست خودم درباره پژوهشگاه رویان و پژوهشگاه ابنسینا نیز چنین روندی را دیدهام. بارها در جلسات دورههای کارآفرینی گفتهام و باز هم تأکید میکنم که به مرحوم سعید کاظمی آشتیانی گفته بودند اندیشه رویان نیاز به سقف بلند دارد و سقف جهاد دانشگاهی کوتاه است؛ این نگاه را در جای دیگری دنبال کن.
سقف را جابهجا میکنم اما خانهام را ترک نمیکنم
وی با اشاره به پاسخ تاریخی مرحوم کاظمی آشتیانی افزود: پاسخ ایشان بسیار الهامبخش بود؛ گفت سقف را جابهجا میکنم ولی خانهام را ترک نمیکنم.
پورعلی این جمله را نمونهای از روحیه کارآفرینی دانست و گفت: کارآفرینان منتظر شرایط ایدهآل نمیمانند؛ آنها شرایط را میسازند. این همان نگاهی است که باید در نسل جوان و دانشجویان تقویت شود.
پورعلی با اشاره به تجربه موفق پژوهشگاه رویان در تبدیلشدن به یک مرکز مرجع بینالمللی گفت: این اراده، این انگیزه و این نوع نگاه است که پژوهشگاه رویان را به مؤسسهای تبدیل کرد که مسیر مهاجرت دانشمندان را معکوس نمود.
وی افزود: امروز از اقصی نقاط جهان پشت درِ دورههای تحصیلات تکمیلی و پُستدکتری پژوهشگاه رویان صف کشیدهاند تا وارد این مجموعه شوند. این نکته را با اطلاع دقیق و کامل عرض میکنم.
معاون سیاسی استانداری لرستان تأکید کرد: کارهای بزرگ از دل همین ارادههای بزرگ برمیخیزد؛ از جوانانی که شاید بهترین امکانات را نداشتند اما دل و ذهن آمادهای برای انجام کارهای بزرگ داشتند.
پورعلی خطاب به دانشجویان گفت: دلتان را بزرگ کنید؛ دلتان را وسیع کنید. آن شرح صدری که در ابتدای برخی از سخنرانیها طلب میشود، همان چیزی است که مسیر رشد را هموار میکند.
وی افزود: کارآفرینی با دلِ تنگ و نگاه محدود شکل نمیگیرد؛ باید ظرفیت درونی را افزایش داد تا بتوان در برابر سختیها ایستاد و مسیر را ادامه داد.
جهان امروز، جهانِ تیمهاست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان یکی از مهمترین مهارتهایی را که دانشجویان باید در اردوهای کارآفرینی تقویت کنند، کار تیمی دانست و گفت: این مهارت را جدی بگیرید؛ آن را بیازمایید و دوباره تمرین کنید. دوران دانشجویی بهترین زمان برای آزمودن و تقویت این توانایی است.
امروز جهان، جهانِ تیمهاست؛ جهانِ انسانهای همفکر، همدل و همهدف. موفقیتهای بزرگ محصول کار جمعی است
وی ادامه داد: جهان امروز را تیمها مدیریت میکنند. اساساً باید بگوییم در جهان امروز، قهرمانانِ تنها به هیچ جا نمیرسند. نگاه قهرمانمحور دیگر پاسخگو نیست. اینکه منتظر بنشینیم شرایط فراهم شود کافی نیست.
پورعلی تأکید کرد: امروز جهان، جهانِ تیمهاست؛ جهانِ انسانهای همفکر، همدل و همهدف. موفقیتهای بزرگ محصول کار جمعی است.
تیمسازی؛ مسیر بلوغ حرفهای و اجتماعی
پورعلی در ادامه با تشریح مفهوم جهان تیمها گفت: وقتی میگوئیم جهان امروز، جهان تیمهاست یعنی باید توانایی گفتگو کردن داشته باشیم؛ یعنی باید بتوانیم شنیدن را بیاموزیم؛ یعنی آماده مشارکت بودن و مهیای ساختن یک کار جمعی شدن.
وی با تأکید بر نقش تیممحوری در موفقیتهای بزرگ افزود: کسانی که در چارچوب تیم فعالیت میکنند و در تیم نقشسازنده دارند، بدون هیچ تردیدی بدانند که به بلوغ حرفهای و اجتماعی رسیدهاند. این بلوغ چیزی نیست که یکشبه حاصل شود؛ نتیجه کار جمعی و تمرین مستمر است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت تجربههای جمعی در دورههای کارآفرینی اظهار داشت: سفر تیمی، کار گروهی و تلاش مشترک همان فضاهایی است که باید در این کمپهای کارآفرینی تجربه کنید. این تجربهها صرفاً یک فعالیت دانشجویی نیست؛ سرمایهسازی اجتماعی است.
پورعلی ادامه داد: این کمپها جامعه ما را در سه حوزه کلیدی تقویت میکنند: فرهنگ تیمسازی، فرهنگ گفتگو و فرهنگ مشارکت. اینها همان نیازهای بنیادین جامعه امروز است و دانشجویانی که در چنین رویدادهایی حضور دارند از دیگران یک گام جلوتر خواهند بود.
کارکرد پنهان کمپهای کارآفرینی؛ تمرین توسعهیافتگی
پورعلی با اشاره به نقشهای عمیق و کمتر دیدهشده دورههای کارآفرینی گفت: این هم یکی از کارکردهای پنهان کمپهای کارآفرینی است. جامعهای که این ویژگیها را داشته باشد-توانایی گفتگو، مشارکت، شنیدن و کار تیمی-به توسعه نزدیکتر میشود و سریعتر سامان پیدا میکند.
وی افزود: به تعبیر من، این همان منطق حکمرانی توسعهگراست. اگر بخواهیم منطق حکمرانی توسعهگرا را در این فرصت تشریح کنیم، باید به چند عنصر کلیدی اشاره کنم؛ نخستین عنصر، گفتوگو است.
توسعه؛ محصول گفتوگو، دیدن و شنیدن
معاون سیاسی استانداری لرستان با انتقاد از ساختارهای مدیریتی بسته در برخی کشورها گفت: برخی جوامع و مدیریتها کور سیستمی هستند؛ نمیبینند. کر سیستمی هستند؛ نمیشنوند. در چنین ساختاری، اساساً ارتباط مؤثر بین جامعه و دولت وجود ندارد.
او تأکید کرد: وقتی نگاه و شنیدن از بین میرود، پیوند دولت و جامعه قطع میشود و مسیر توسعه بسته میماند.
پورعلی افزود: اما یک جامعه توسعهگرا اولاً آماده گفتگوست، ثانیاً خوب میبیند و خوب میشنود، و ثالثاً شبکهسازی و یادگیری جمعی را شعلهور میکند.
یادگیری جمعی؛ سوختِ حکمرانی توسعهگرا
پورعلی ادامه داد: فضای شبکهسازی و یادگیریهای جمعی، خوراک اصلی یک دولت توسعهگراست. این دولت از یادگیریهای فردی عبور میکند و به سطحی میرسد که فریاد میزند: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.
وی بیان کرد: در چنین جامعهای، یادگیری یک خواسته عمومی میشود، نه یک فرآیند فردی. این دقیقاً همان چیزی است که باید از مسیر کارآفرینی و تجربههای جمعی آن به دست آید.
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت زیرساختهای اجتماعی در توسعه کارآفرینی اظهار داشت: نباید از زیرساختهای اجتماعی غافل شد. زیرساخت اجتماعی یعنی ایجاد پیوند واقعی و مؤثر میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی.
معاون سیاسی استانداری لرستان با اشاره به فلسفه شکلگیری دانشگاه جامع علمیکاربردی گفت: اساساً این دانشگاه برای حل همین نقیصه تأسیس شد؛ برای اینکه میان جامعه، صنعت و دانشگاه ارتباط تنگاتنگ برقرار کند.
او ادامه داد: اگر صنعت نسبت به دانشگاه -به عنوان نهاد حل مسئله- ناامید شود، دانشگاه از حیّز انتفاع ساقط میشود. چند صنعتگر به دانشگاه مراجعه میکنند تا مشکلاتشان را مطرح کنند؟ چند نفر میگویند این مسئله ماست، تحلیل و حل کنید؟
پورعلی تأکید کرد: این پیوند باید تقویت شود؛ دانشگاه باید نقش حل مسئله داشته باشد، نه اینکه فقط به انتقال دانش بسنده کند.
دانشگاه باید از انتقال دانش به انتقال مهارت برسد
وی با بیان اینکه دانشگاه باید از فضای صرفاً دانشی عبور کند، گفت: این زیرساخت اجتماعی با عملکرد رشید، چالاک و بالغ دانشگاه تقویت میشود؛ دانشگاهی که مأموریت خود را تنها انتقال دانش نمیداند، بلکه انتقال مهارت و توانایی حل مسئله را بر عهده میگیرد.
پورعلی افزود: هر قدر این پیوند میان دانشگاه و صنعت قویتر شود، مسیر شما دانشجویان برای رسیدن به موفقیت هموارتر میشود. دانشگاه کانون جوانان هر کشور است و وقتی این کانون فعال شود، اعتماد به جوانان نیز در کل جامعه تقویت خواهد شد.
در جنگ ۱۲ روزه دیدید که مقام معظم رهبری چگونه در برابر جریانهایی که به جوانان کشور انگ میزدند، ایستادند
پورعلی در ادامه سخنان خود به نگاه رهبر معظم انقلاب نسبت به نسل جوان اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه دیدید که مقام معظم رهبری چگونه در برابر جریانهایی که به جوانان کشور انگ میزدند، ایستادند. اوج این حمایت آنجا بود که فرمودند امروزیها بهتر از دیروزیها هستند.
وی افزود: در حالی که برخی- حتی در میان دانشگاهیان- میگفتند جوانان دینگریز شدهاند، خانوادهگریز شدهاند، منزوی شدهاند، در فضای مجازی غرق شدهاند و همینطور القاب و برچسبها را بر پیشانی نسل جوان میچسباندند، اما واقعیت چیز دیگری بود.
جوانان در خط مقدم پیشرفتهای راهبردی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تصریح کرد: همین جوانان بودند که در جنگ ۱۲ روزه نقشآفرینی کردند. اگر سن افراد در جنگ ۱۲ روزه را بررسی کنید میبینید ستون فقرات میدان، جوانان بودند.
او ادامه داد: در عرصه پیشرفت هستهای، در علوم سلولی و پزشکی پیشرفته، در فناوریهای نوین و در صنایع موشکی، جوانان حرف اول را زدند و مسیر پیشرفت را باز کردند.
پورعلی گفت: متأسفانه نمیتوانیم این دستاوردهای جوانان را همیشه برجسته و رسانهای کنیم؛ چون فضایی ایجاد کردهاند تا آنها را بشناسند و بزنند.
پورعلی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به یکی از شهدای عرصه هستهای گفت: از شهید عباسی پرسیدند اگر بمباران کنند چه؟ پاسخ داد: بمباران کنند؛ غصهای ندارم. ما تکثیر شدیم.
وی افزود: این جمله، حقیقت نسل امروز ماست؛ جوانانی که ادامهدهنده راه شهدا و پیشرفتهای بزرگ کشور هستند. ما باید این تکثیرشدگی را ببینیم و به آن باور داشته باشیم.
خطا، بخش طبیعی مسیر یادگیری و نوآوری
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تأکید کرد: باید امکان تجربه و خطا را به جوانان بدهیم. باید بپذیریم که خطا بخش طبیعی زندگی، یادگیری، رشد و نوآوری است.
انتظارِ بیخطا بودن از نسل جوان، خودش یک خطای بزرگ است. این نسل، آینده کشور را خواهد ساخت
او تصریح کرد: یک جمله روشن بگویم؛ انتظارِ بیخطا بودن از نسل جوان، خودش یک خطای بزرگ است. این نسل، آینده کشور را خواهد ساخت. نمیشود به بهانه چند خطا، جوان را بایگانی کرد.
پورعلی خاطرنشان کرد: از قضا، رشد همیشه از دل خطاها عبور میکند. اگر این مسیر را ببندیم، جوان را محافظهکار میکنیم و فرصت نوآوری را از او میگیریم.
دانشگاه پرنشاط، ضامن آینده متفاوت کشور
وی با اشاره به اهمیت نقش دانشگاه در شکلدهی آینده جامعه گفت: بگذاریم جوان در مسیر رشد علمی، کار تیمی، رشد سیاسی و رشد اجتماعی خود تجربه کند- حتی اگر خطاهایی هم مرتکب شو- ارزش دارد.
پورعلی تأکید کرد: اما دانشگاهِ سردرگریبان، سرنوشت کشور را به گونهای متفاوت رقم میزند نسبت به دانشگاهِ پرنشاط؛ دانشگاهی که اهل گفتوگوست، جریانهای مختلف فکری در آن حضور دارند و تکثر علمی و فکری در آن جاری است.
پورعلی در ادامه مصاحبه خود با خبرنگار مهر تأکید کرد: کارآفرینی بیش از هر چیز به نگاه درونی دانشجویان وابسته است. منتظر بهترین شرایط نمانید؛ هیچوقت بهترین شرایط فراهم نمیشود و اگر منتظر آن بمانید، هرگز شروع نخواهید کرد.
وی ادامه داد: باور کنید کسانی که کارهای بزرگ انجام دادهاند، هیچیک کار خود را در بهترین شرایط آغاز نکردهاند. ترس از دشواریها میتواند طمع ساختن را از ما بگیرد و بزرگترین مانع مسیر شما همین ترس است.
آینده را کسانی میسازند که امروز آغاز میکنند
معاون سیاسی استانداری لرستان خطاب به دانشجویان گفت: ترس از دشواریها را از خود دور کنید. آینده را کسانی میسازند که از همین امروز با امکانات موجود، با شرایط موجود و با ظرفیتهای در دسترس، تصمیم به آغاز میگیرند.
وی افزود: من شواهد بیشماری دارم که در همین شرایط موجود، انسانها چه کارهای بزرگی انجام دادهاند؛ در همین کشور، در همین استان، در همین جامعهای که دوست داریم. آینده ایران عزیز، آینده آیینمان و آینده فرزندانمان در تصمیمهای امروز ما شکل میگیرد. این تصمیمها را به تأخیر نیندازیم.
جوانی؛ زمان طلایی برای مشارکت و ساختن
پورعلی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه شخصیاش اظهار داشت: هیچکس به اندازه خود دانشجویان و جوانان نمیتواند این مسیر را بسازد. امروز سنی از من گذشته، اما باور کنید در سن شما که بودم هرگز از حضور در فعالیتهای جمعی، سیاسی، اجتماعی و علمی غافل نمیشدم.
وی تأکید کرد: این تجربههاست که شخصیت شما را میسازد و مسیر آینده را روشن میکند. از فرصت جوانی برای ساختن، یادگیری، گفتوگو و کار تیمی نهایت استفاده را ببرید.
دانشگاه؛ نقطه آغاز تغییر
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود با توصیهای صریح خطاب به دانشجویان گفت: اولین توصیهام این بود که فرصت دانشگاه را برای کار تیمی، کار جمعی، دوستیابی و تیمسازی از دست ندهید. واقعاً دوران دانشجویی، دورانی است که باید حداکثر استفاده را از آن ببرید.
وی افزود: شما نسل تغییر هستید و باید این تغییر را رقم بزنید. مسیر توسعه با همت شما و با اراده ایجاد تغییر شکل میگیرد. مسیر تغییر از دل دانشگاه عبور میکند و شما عامل این تغییر هستید.
آینده را باید ساخت؛ نه انتظار کشید
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان تأکید کرد: اگر در این سه روز کمپ کارآفرینی تنها یک پیام را با خودتان ببرید و برجسته کنید، توصیه من این است که این باشد: «آینده را باید ساخت، نه اینکه به انتظارش نشست.»
او ادامه داد: دانشجویان توان ساختن دارند. آینده با تصمیمهای امروز شما ساخته میشود، نه با انتظار برای شرایط بهتر. دانشگاه بهترین فرصت برای آغاز این مسیر است.
