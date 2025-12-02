محموله ۳۴ هزار لیتری تینر قاچاق به مقصد نرسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۴ هزار لیتر تینر قاچاق در پوشش مواد شوینده و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی اکبر نظری ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مسئول انتظامی با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.