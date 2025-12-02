  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

محموله ۳۴ هزار لیتری تینر قاچاق به مقصد نرسید

محموله ۳۴ هزار لیتری تینر قاچاق به مقصد نرسید

حاجی آباد- فرمانده انتظامی حاجی آباد گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان حاجی آباد قاچاقچیان در انتقال ۳۴ هزار لیتر تینر قاچاق ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه گهکم این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۴ هزار لیتر تینر قاچاق در پوشش مواد شوینده و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ علی اکبر نظری ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

این مسئول انتظامی با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد خبر 6675855

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها