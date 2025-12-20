۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری گفت: مأموران انتظامی پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته در اجرای ایست و بازرسی در محور حاجی آباد به بندرعباس در مقابل پلیس راه به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.