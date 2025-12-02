به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه اعلام کرد: آئین تحلیل و بررسی کتاب «مادر یاری» روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور کتابداران، خانوادههای شهدا و جمعی از علاقهمندان حوزه فرهنگ ایثار برگزار خواهد شد. این برنامه همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا تعریف شده است.
کتاب «مادر یاری» به قلم زهرا باقری و در قالب روایت تاریخ شفاهی، بخشی از زندگی بانو بتول افسری، مادر سردار شهید ابوالحسن یاری را بازگو میکند؛ اثری که به گفته برگزارکنندگان، گوشههایی از صبوری، مجاهدت و نقشآفرینی مادران ایثارگر کشور را به تصویر میکشد.
روایتی از صبر و حضور مادران در فرهنگ ایثار و شهادت
در این آئین، علاوه بر حضور مادر شهید، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، فعالان فرهنگی و پژوهشگران حوزه ادبیات مقاومت نیز شرکت خواهند کرد. معرفی ابعاد شخصیتی شهید یاری و بازخوانی نقش مادران در تربیت نسل جهاد و مقاومت از محورهای اصلی نشست خواهد بود.
برگزارکنندگان اعلام کردند هدف از این برنامه گسترش فرهنگ مطالعه آثار حوزه ایثار و شهادت و توجه به نقش مادران شهدا در شکلگیری تاریخ شفاهی دفاع مقدس است. این نشست همچنین فرصتی برای گفتوگو درباره شیوه مستندسازی خاطرات مادران و خانوادههای ایثارگران فراهم میکند.
آئین تحلیل کتاب «مادر یاری» ساعت ۹ صبح در سالن جلسات زندهیاد استاد محبت در ادارهکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان آزاد است.
نظر شما