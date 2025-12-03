نشست تحلیل کتاب «مادر یاری» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تحلیل و بررسی کتاب «مادر یاری» عصر چهارشنبه با حضور پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و یونس عزیزی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه و جمعی از کارشناسان در سالن جلسات «زنده‌یاد محمدجواد محبت» برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این نشست با عرض تسلیت به مادران معزز شهدا، بر اهمیت توسل به ائمه اطهار در عبور از سختی‌ها تأکید کرد و از همراهی بنیاد حفظ آثار در پاسداشت فرهنگ مقاومت قدردانی کرد.

وی با اشاره به فداکاری بزرگ مادران شهدا، روایت‌گری صحیح زندگی شهدا را ضرورتی مهم برای انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده دانست.

در ادامه، بر ضرورت برگزاری مستمر مراسم یادبود شهدا در کتابخانه‌ها تأکید شد و مدیرکل خواستار تلاش مضاعف همکاران برای تقویت ادبیات دفاع مقدس در برنامه‌های فرهنگی شد.

یونس عزیزی نیز حضور فعال جوانان و نوجوانان در برنامه‌های مرتبط با شهدا را نشانه زنده‌بودن روحیه مقاومت دانست و ادامه چنین نشست‌هایی را عامل مؤثری در تبیین فرهنگ ایثار عنوان کرد.

در پایان، از نویسندگان و پژوهشگران حوزه ایثار و شهادت قدردانی شد و بر معرفی گسترده آثار منتشرشده به نسل جوان تأکید گردید.