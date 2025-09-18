به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه چهارشنبه اجلاسیه مادران چشم‌انتظار استان سمنان با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان عرصه جهاد و دفاع مقدس در المان شهدای شهرک همت شاهرود برگزار شد.

این مراسم در قالب آئین ویژه کنگره بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان با استقبال پرشور مردم برگزار شد و رونمایی از کتاب و همچنین تقدیر از خانواده‌های شهدای جاوید الاثر استان در زمره بخش‌های جانبی آن بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان در این مراسم ضمن اشاره به برنامه‌ریزی اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان بیان کرد: در قالب این اجلاسیه بزرگ برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده که یکی از آنها یادواره مادران چشم انتظار است.

سردار عباس مطهری با بیان اینکه استان سمنان میزبان ۱۷۶ شهید گمنام است، تاکید کرد: ۹۹ شهید جاویدالاثر نیز در این استان شناسایی شده‌اند که پیکر پاک شأن هیچوقت به استان بازنگشت و امشب در واقع مراسم گرامی داشت یاد مادران این شهدا اسوه‌های صبر و ایثار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه قدردانی از مادران شهدای جاویدالاثر کمترین کاری است که می‌توان و می‌بایست برای این عزیزان انجام داد، ابراز کرد: امشب همچنین شاهد رونمایی کتاب فرداد گوشه‌ای از زندگی شهید عبدالحسین عجمی و کتاب سروقامتان مروری بر شهدای شهر کلاته خیج خواهیم بود که نگارش و تألیف آنها از جمله اقدامات ارزشمند صورت گرفته در راستای توسعه فرهنگ ایثار و مقاومت است.

حسین کاجی راوی دفاع مقدس نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان بیان کرد: شهدا در واقع پیک‌های فرمانده مان یعنی امام زمان (عج) هستند و پیام‌های ایشان را می‌رسانند و لذا هر قدر که دل‌هایمان را شهدایی کنیم به همان نسبت در مسیر ظهور گام برداشته‌ایم.

کاجی با بیان اینکه یادواره‌های شهدا در واقع نوعی موج در جامعه ایجاد می‌کنند که امید آفرین هستند، افزود: وقتی در چنین مراسمی حضور جوانان و نوجوانانی که اصلاً دوران دفاع مقدس را ندیده‌اند چشم گیر می‌شود، یعنی شاهد رویش‌های بسیاری هستیم.

وی در خاتمه صحبت‌های خود ضمن بیان اینکه امشب یادواره مادران شهدای جاوید الاثر در حالی برگزار می‌شود که هفت هزار مادر شهیدان غزه هنوز فرزندان شأن زیر آوارهای ظلم صهیونیستی قرار دارد و لذا باید دل‌هایمان را کنار دل‌های این مادران شهدا نیز بگذاریم.