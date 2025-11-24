به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادواره شهدای گروه سلمان به‌همراه گرامیداشت سردار شهید ابوالحسن یاری شامگاه دوشنبه سوم آذرماه در حسینیه مسجدالنبی (ص) واقع در طاق‌بستان برگزار خواهد شد.

در این آئین معنوی که همزمان با هفته بسیج برگزار شد، سید محسن موسوی‌یکتا به قرائت قرآن می‌پردازد و سردار حاج رضا شاویسی به‌عنوان سخنران درباره مجاهدت‌های شهدا و سیره ایثارگری آنان سخن خواهد گفت.

همچنین مداحان اهل‌بیت (ع) کربلایی محمدمهدی دستمزد و کربلایی امیرحسین امیری با مداحی، فضای مراسم را معطر به یاد شهیدان می‌کنند.

برگزارکنندگان از اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و جوانان استان برای شرکت در این برنامه دعوت کرده‌اند تا با حضور گسترده خود، یاد و نام شهیدان را گرامی بدارند.