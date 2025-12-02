https://mehrnews.com/x39LtP ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸ کد خبر 6675897 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸ آتشسوزی شدید انبار دپوی سوخت قاچاق در شهرستان سرباز سرباز - محل دپوی سوخت قاچاق در روستای بناب منطقه ملک آباد شهرستان سرباز، دچار آتشسوزی شد. دریافت 10 MB کد خبر 6675897 کپی شد مطالب مرتبط کشف بیش از ۱۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان سیستان و بلوچستان سرهنگ کریمی: بیش از ۹۶هزار پاکت سیگار قاچاق در سیستان وبلوچستان کشف شد از افغانستان تا اروپا؛ ۲ تن مواد مخدر در ایران توقیف شد نجف زاده: ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ارومیه کشف شد حسن پور: آتش سوزی در تالاب کانی برازان مهاباد مهار شد برچسبها آتش سوزی شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان
