  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

آتش‌سوزی شدید انبار دپوی سوخت قاچاق در شهرستان سرباز

آتش‌سوزی شدید انبار دپوی سوخت قاچاق در شهرستان سرباز

سرباز - محل‌ دپوی سوخت قاچاق در روستای بناب منطقه ملک آباد شهرستان سرباز، دچار آتش‌سوزی شد.

دریافت 10 MB
کد خبر 6675897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها