نجف زاده: ۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ارومیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۳۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۷۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۳۷۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در حین کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه پیکان وانت در داخل تانکر سمپاشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط ۵۲ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت ۱۱ میلیارد ریالی قاچاقچی گوشی تلفن همراه در ارومیه خبر داد و گفت: پرونده قاچاق ۵۲ دستگاه انوع گوشی تلفن همراه از نوع شیائومی به ارزش پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال معادل ارزش ریالی خودرو از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.