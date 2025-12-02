به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یوهان وادهفول وزیر خارجه آلمان امروز سه شنبه در سخنانی بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم در غزه اعلام کرد: همه طرفها باید به مرحله اول توافق (توقف درگیریها) در غزه پایبند باشند و تمام بقایای (اجساد) اسیران اسرائیلی باید بازگردانده شود.
وزیر خارجه آلمان بدون اشاره به پایگاه مردمی جنبش مقاومت فلسطین مدعی شد: موضع ما روشن است و حماس باید درک کند که حکومتش در غزه به پایان رسیده است!
وی افزود: توافق گستردهای با ایالات متحده در مورد اوکراین وجود دارد و ما معتقدیم که زمان آتشبس فرا رسیده است.
