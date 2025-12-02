  1. بین الملل
بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری

مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده‌ کلاهبرداری از سوی پلیس بلژیک بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد.

پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا وی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا صورت گرفت.

مقامات بلژیکی پیش از این ۳ مظنون را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند.

