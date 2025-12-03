  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

واکنش مقام روس به بازداشت موگرینی

معاون رئیس شورای امنیت روسیه به بازداشت موگرینی به اتهامات مالی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به بازداشت فدریکا موگرینی وزیر سابق امور خارجه ایتالیا و مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپا به اتهام سوء استفاده از بودجه‌های این اتحادیه گفت: به نظر می‌رسد پست وی در اتحادیه اروپا خیلی سود آور نبوده است.

پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوء استفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا موگرینی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه این اتحادیه صورت گرفت.

مقامات بلژیکی پیش از این ۳ مظنون را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند.

کد خبر 6676751

