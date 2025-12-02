  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

واکنش روسیه به بازداشت «موگرینی»

واکنش روسیه به بازداشت «موگرینی»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: اروپا مشکلاتش را نادیده می‌گیر و دائماً دیگران را نصیحت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا ترجیح می‌دهد مشکلات داخلی خود را نادیده بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: این اتحادیه ترجیح می‌دهد مشکلات خود را نادیده بگیرد و دائماً دیگران را نصیحت کند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد.

پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا وی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا صورت گرفت.

مقامات بلژیکی پیش از این ۳ مظنون را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند.

کد خبر 6676132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها