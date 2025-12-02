واکنش روسیه به بازداشت «موگرینی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا ترجیح می‌دهد مشکلات داخلی خود را نادیده بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: این اتحادیه ترجیح می‌دهد مشکلات خود را نادیده بگیرد و دائماً دیگران را نصیحت کند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، فدریکا موگرینی مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد.

پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا وی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا صورت گرفت.

مقامات بلژیکی پیش از این ۳ مظنون را در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند.